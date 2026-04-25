Șansele ca blocada să fie ridicată în curând sunt firave, pentru că oficialii iranieni au plecat din Islamabad fără să mai aștepte sosirea emisarilor lui Donald Trump. Dar le-au lăsat vorbă, prin mediatorii pakistanezi, ce condiții au pentru încheierea războiului.

La Islamabad, ministrul iranian de Externe a purtat discuții aprofundate cu oficialii pakistanezi despre ce ar pune pe masă Teheranul în negocierile cu Statele Unite.

De asemenea, delegaţia iraniană a transmis mediatorilor pakistanezi condiţiile Teheranului pentru un armistiţiu durabil. Apoi, a părăsit Islamabadul, fără să-i mai aştepte pe emisarii americani pentru discuţii fata în faţă.

Între timp, Statele Unite îşi sporesc forțele din Golful Persic.

Michael Clarke, analist militar: ”În curând americanii vor avea în regiune trei grupuri navale de atac, două unități expediționare ale pușcașilor și nu în ultimul rând a 82-a Brigadă Aeroportată, care înseamnă încă 3 mii de parașutiști. În total, încă 10.000 de militari, care se adaugă celor 35.000 - 40.000 desfășurați deja în regiune. Este o forță puternică, menită, posibil, să-i intimideze pe iranieni ori să-i convingă că trebuie să cadă la înțelegere la Islamabad”.

Șeful Pentagonului a transmis avertismente dure cu privire la acțiunile Iranului din strâmtoarea Ormuz.

Pete Hegseth, Șeful Pentagonului: ”Dacă Iranul plasează mine în apă sau amenință în orice alt mod navigația comercială americană ori forțele americane, vom deschide focul pentru a distruge țintele. Fără nicio ezitare. Iranienii nu controlează nimic, ci se comportă ca niște pirați, ca niște teroriști. Minează apele și trag cu puștile în vase”.

Tot Hegseth le-a cerut europenilor să se implice în redeschiderea căii navigabile.

Pete Hegseth: ”Europa și Asia beneficiază de protecția noastră de decenii, dar epoca gratuității s-a terminat”.

”America și lumea liberă merită aliați capabili și loiali, care înțeleg că o alianță nu presupune doar să primești. Nu ne bazăm pe europeni, dar ei au nevoie ca strâmtoarea să fie liberă mai mult decât noi. Ar trebui să mai lase discuțiile și reuniunile simandicoase în Europa și să se urce într-o barcă”.

Întrebat dacă nu ia în considerare să revină la vechea denumire a Departamentului american al Apărării, rebotezat anul trecut Departamentul de Război pentru a reflecta mai bine politica administrației Trump, Pete Hegseth a plusat în stil propriu.

După vizita din Pakistan, ministrul iranian de externe are programate deplasări în Rusia, stat aliat al Iranului, și în Oman, țară care a mediat negocieri anterioare între Washington și Teheran. Analiștii presupun că la Moscova va discuta despre rezervele de uraniu îmbogățit ale Iranului, pe care Rusia s-a oferit public să le preia.