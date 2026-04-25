Ce spun criticii despre mult așteptatul film ”Michael”. Lipsește cel mai controversat subiect din viața lui Jackson

Filmul lui Antoine Fuqua a fost aprobat de moștenitorii lui Jackson, iar printre producători se numără și administratorii moștenirii. Prin urmare, este, prin natura sa, o perspectivă limitată și autorizată asupra lui Jackson - notează Associated Press.

Filmul se încheie înainte de valul de acuzații de abuz sexual asupra copiilor sau de recunoașterea de către Jackson a faptului că dormea alături de copii. Jackson și moștenitorii săi au susținut de multă vreme nevinovăția sa. În singurul său proces penal, din 2005, Jackson a fost achitat.

„Michael” nici măcar nu face o aluzie subtilă la aceste fapte. Le ocolește cu un ”moonwalk”. Rezultatul este un fel de film de fantezie, unul care retrăiește momentele extraordinare ale lui Michael Jackson, în timp ce închide ochii la momentele mai puțin plăcute - mai susțin jurnaliștii americani.

”Este ceva de neînțeles în acest sens. Cui nu i-ar plăcea să uite tot ce este rău legat de Michael Jackson? Doar „Billie Jean” este suficient de bună pentru a-ți provoca amnezie. Vorbim despre unul dintre cei mai mari artiști de muzică și dans ai secolului XX. Legătura pe care a creat-o cu milioane de oameni nu ar trebui luată ca atare. Și poate fi cu adevărat amețitor să te bucuri din nou de gloria de odinioară a lui Jackson — sau, cel puțin, de o aproximare stranie a acesteia realizată de Jaafar Jackson, nepotul său. Dar asta face ca „Michael” să fie la fel de mult un basm precum Neverland-ul lui Peter Pan”.