"Am împărtăşit poziţia Iranului cu privire la un cadru viabil pentru încetarea definitivă a războiului împotriva Iranului. Rămâne de văzut dacă Statele Unite iau cu adevărat în serios diplomaţia", a declarat Araghchi pe reţeaua socială X după ce a părăsit capitala pakistaneză Islamabad cu destinaţia Muscat (Oman).

Ministrul iranian de externe, care a părăsit ţara de mediere înainte de sosirea negociatorilor americani aşteptaţi, a descris vizita ca "foarte fructuoasă" şi le-a mulţumit autorităţilor pakistaneze pentru "eforturile lor fraterne" de a restabili pacea în Orientul Mijlociu.

Araghchi a sosit vineri seară la Islamabad şi sâmbătă a avut întâlniri cu şeful forţelor de apărare şi mediatorul şef dintre SUA şi Iran, Asim Munir, precum şi cu prim-ministrul Shahbaz Sharif şi cu ministrul de externe Muhammad Ishaq Dar.

În cadrul acestor întâlniri cu oficiali pakistanezi, Araghchi a transmis poziţiile cheie ale Iranului cu privire la cele mai recente evoluţii legate de armistiţiu şi de încheierea definitivă a conflictului cu SUA.

După plecarea ministrului iranian din Islamabad, preşedintele american Donald Trump a anunţat anularea călătoriei negociatorilor săi Steve Witkoff şi Jared Kushner în capitala Pakistanului.

În declaraţii pentru Fox News, Trump a justificat decizia argumentând că SUA menţin o poziţie de forţă în conflict, că deplasările diplomatice lungi fără garanţia unor rezultate sunt inutile şi că iranienii pot contacta Washingtonul oricând doresc.

Iranul negase anterior orice intenţie de a se întâlni faţă în faţă cu emisarii Washingtonului cât timp blocada navală americană asupra porturilor sale rămâne în vigoare.