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Președintele AUR, George Simion, a fost chemat la Parchetul General și pus sub acuzare pentru instigare publică.

Ancheta, deschisă din oficiu, vizează un videoclip de pe rețelele sociale din martie anul trecut, în care politicianul afirma că reprezentanții BEC ar trebui „jupuiți, în piața publică”.

Declarația a venit în ziua în care membrii BEC au respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Liderul AUR și avocatul acestuia resping acuzațiile și susțin că declarația ar fi fost una politică.

Președintele AUR a petrecut aproape o oră la Parchetul General, timp în care i s-au prezentat acuzațiile și i s-a adus la cunoștință că are calitatea de inculpat în dosarul de instigare publică. Liderul AUR a refuzat să facă declarații în fața procurorului. Acuzațiile au pornit de la un videoclip înregistrat în direct, pe Facebook, de George Simion în martie 2025.

„Nu mai îmi pot asuma nimic, pentru că cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în piața publică”, declara George Simion pe 9 martie 2025.

Procurorul de caz susține că, prin folosirea expresiei „ar trebui jupuiți în piața publică”, politicianul „a îndemnat publicul să săvârșească fapte ce constituie infracțiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieții” – cu referire la membrii Biroului Electoral Central, în contextul în care, în aceeași zi, aceștia au decis să îi respingă lui Călin Georgescu candidatura la prezidențiale.

Tot procurorul spune că, în seara în care liderul AUR filma videoclipul, la sediul Biroului Electoral Central protestau mai multe persoane, inclusiv parlamentari AUR, iar manifestația a degenerat în „acte de violență prin incendierea și spargerea unor bunuri și rănirea jandarmilor”.

George Simion a declarat, la ieșirea din Parchetul General, în fața unui grup de susținători, că dosarul său este unul politic.

George Simion: „Când au văzut că nu ne pot îngenunchea, ne fac dosare”.

Avocatul liderului AUR a explicat că George Simion a folosit expresia în sens metaforic, de privare de privilegii, și că declarația politică este protejată prin lege.

Alexandru Rîșniță, avocatul lui George Simion: „Se folosește semantic «ar trebui», ceea ce nu poate fi catalogat ca îndemn, se folosește sintagma «jupuiți». În DEX, sensul secundar al sintagmei «jupuiți», cel metaforic, este a priva pe cineva, a lua ceva de la cineva”.

Parchetul General s-a sesizat din oficiu a doua zi după declarația lui George Simion din 2025. Dacă ar fi găsit vinovat pentru instigare publică, liderul AUR ar putea risca o pedeapsă cu închisoare între 1 și 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi – inclusiv de a fi ales.