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Banii, reprezentând „taxe de protecţie”, ar fi fost solicitaţi de la trei proprietari ai pieţei agroalimentare Târgul Pucheni, din Sectorul 5 al Capitalei, potrivit referatului procurorilor de arestare preventivă a membrilor Clanului Cămătarilor. Potrivit documentului, suma totală se ridică la 185.000 lei, relatează News.ro.

Totodată, Sile Cămătaru ar fi primit de la unul dintre proprietari un autoturism Range Rover, dar şi diferite produse alimentare din târg, de patru ori pe săptămână.

Potrivit procurorilor DIICOT, Vasile Balint, zis "Sile Cămătaru", şi fiul său, Nuţu Mario Balint, i-au constrâns pe proprietarii Târgului Pucheni, din Sectorul 5 al Capitalei, sub pretextul asigurării unor activităţi de pază în piaţa agroalimentară, să le plătească lunar sume de bani între 7.500 şi 12.500 de lei lunar, reprezentând, în fapt, "taxe de protecţie".

Astfel, cei doi sunt acuzaţi de "şantaj", fapte comise în dauna proprietarilor pieţei, Constantin Tudor zis "Dorel Cartofaru", Gabriel-Alexandru Arapalea şi Ruse-Petre-Lucian Cioboată zis "Lucică", de la care ar fi primit lunar, în perioada aprilie 2025 - noiembrie 2026, sume de bani, dar şi produse alimentare de patru ori pe săptămână, suma totală fiind de 185.000 de lei.

În plus, afirmă procurorii, Sile Cămătaru a primit de la unul dintre proprietari un autoturism marca Range Rover.

"Numitul Balint Vasile zis "Sile Cămătaru", împreună cu fiul său, Balint Nuţu-Mario, prevalându-se de poziţia sa de lider al «Clanului Cămătaru» şi sub aparenţa desfăşurării unor activităţi de pază în cadrul pieţei agroalimentare Târgul Pucheni, (...) au exercitat acte de constrângere morală asupra proprietarilor acestui târg ("se va duce peste" n.l. "peste ei"), respectiv asupra numiţilor Constantin Tudor zis "Dorel Cartofaru", Arapalea Gabriel-Alexandru şi Cioboată Ruse-Petre-Lucian zis "Lucică" ("nu e bine ce spune că noi nu avem nicio obligaţie faţă de el.", "băi Sile (n.l. Balint Vasile zis "Sile Cămătaru"), ia că eu îţi dau, lasă-mă dracu-n pace! Ia 170 de euro pe lună de la mine! Partea mea!"), determinându-i pe aceştia să remită, în mod lunar, sume de bani ("Băi, hai bă să stabilească… abia i-am dat la sfârşitul lunii trecute. Peste o lună.", "De-abia am venit, nu sunt activat eu… lasă-mă-n pace!", "Da, şi pe fiecare 15, rămâne să-i dau banii."), cu titlu de "taxă de protecţie" ("Domne, păi ce vrea fratele tău, mă scuzi că-ţi spun, asta-i taxă de protecţie, el nu face nimica, el nu aia, nu aia", El s-a dus şi LUCICĂ ăla s-a speriat de el.") constând în sume de bani cuprinse între 7.500 şi 12.500 lei lunar, reprezentând un total de aproximativ 185.000 lei", se arată în referatul procurorilor cu propunerea de arestare preventivă a membrilor grupului infracţional.

Totodată, în urma constrângerilor exercitate, ulterior eliberării din penitenciar, "Sile Cămătaru" a primit de la Tudor Constantin, zis "Dorel Cartofaru", un autoturism marca Range Rover, înmatriculat în prezent cu numărul "...SLE" şi a beneficiat de patru ori pe săptămână de diferite produse alimentare de la Târgul "Pucheni", administrat de cei trei păgubiţi.

Conform documentului citat, Sile Cămătaru este acuzat şi de camătă, după ce, în perioada mai - iulie 2026, a acordat lui Silviu Toma zis "Piticu" şi lui George-Ionuţ Juverdeanu împrumuturi băneşti cu dobândă (al căror cuantum nu a fost identificat până la acest moment), "fără a fi autorizat în acest sens".

"În contextul în care numitul Juverdeanu George-Ionuţ avea să îi remită o sumă de bani numitului Balint Vasile zis "Sile Cămătaru", iar cei doi au convenit ca primul să scoată rădăcinile unui copac la un imobil deţinut de către Balint Vasile pentru a se achita de datorie, în data de 14-07-2026, în jurul orei 21:24, Sile Cămătaru l-a contactat telefonic pe Juverdeanu George-Ionuţ şi deoarece acesta nu a prestat activitatea indicată, i-a transmis un mesaj cu un caracter vădit intimidant prin prisma notorietăţii acestuia de a fi o persoană violentă, lider al grupării cunoscută generic "Clanul Cămătarilor", respectiv că dacă în ziua următoare nu se va achita de îndatoriri, se va deplasa la domiciliul acestuia pentru a «se regla» cu datoria ("mai mă iei mult la mişto, să trăiască familia ta?", "Nu mai te sun, o să vin după tine. Vin, îţi fac o vizită pe acasă şi să vedem cum facem să ne reglăm şi cu asta, basta"), toate cu scopul de a-l constrânge să presteze serviciile respective în schimbul datoriei", mai arată procurorii.

Procurorii DIICOT au cerut, joi, arestarea preventivă a fraţilor Nuţu şi Sile Cămătaru şi a altor şapte persoane, solicitarea fiind admisă de către instanţă pentru întreg lotul. Toţi cei nouă membri ai grupării infracţionale cunoscute drept "Clanul Cămătarilor" fuseseră reţinuţi pentru 24 de ore în dosarul care vizează controlarea activităţii unor interpreţi de muzică lăutărească şi manele.

În urma percheziţiilor făcute în dosar, au fost confiscaţi 420.000 de euro, trei arme neletale şi a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a trei autoturisme de lux.