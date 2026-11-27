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Prima acțiune derulată în România de Andrés Ritter, înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European, a avut loc la Iași. Joi au avut loc 14 percheziții domiciliare în mai multe locații din România și Belgia, în cadrul unei anchete privind o suspiciune de fraudă care vizează un proiect de clădiri inteligente, în valoare de 1,1 milioane de euro, instrumentat de Parchetul European la Iași, se arată într-un comunicat transmis de EPPO pe adresa Știrilor ProTV.

Trei persoane au fost audiate la sediul EPPO din Iași, fiindu-le adusă la cunoștință calitatea de suspect. Ulterior, acestea au fost plasate sub control judiciar.

Potrivit procurorilor europeni, este vizat un proiect de dezvoltare și achiziție de echipamente pentru gestionarea clădirilor inteligente, prin intermediul unei platforme de tip „Internet of Things” (IoT), cofinanțat de UE. Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 1,1 milioane de euro (6,2 milioane lei), din care contribuția financiară a UE s-a ridicat la aproximativ 987.850 de euro (5,2 milioane lei).

Conform anchetei, societatea beneficiară a obținut peste 655.000 de euro din fonduri UE prin declararea unor cheltuieli fictive în cadrul proiectului – inclusiv salarii pentru 19 persoane care, în realitate, nu au lucrat la proiect – precum și prin pretinsa achiziție de know-how tehnic, operațiune care nu a avut loc niciodată. Se pare că o parte semnificativă a acestor fonduri a fost ulterior direcționată, prin diverse transferuri bancare și prin intermediul unor societăți din Belgia și Luxemburg, înapoi către administratorul societății beneficiare, în interesul său personal.

Sechestru pe bunuri de 1 milion de euro

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului UE și a eventualelor cheltuieli judiciare, EPPO a instituit măsuri asigurătorii asupra a nouă bunuri imobile din județul Iași, aparținând celor trei suspecți – respectiv cinci terenuri, două case și două apartamente, în valoare de aproximativ 1 milion de euro. De asemenea, au fost blocate toate conturile bancare deținute de societatea beneficiară a proiectului.

Faptele investigate ar putea constitui infracțiuni de fraudă cu subvenții, fals și spălare de bani.

În această acțiune, EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a procurorilor europeni delegați în România, precum și al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Inspectoratul de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, precum și Oficiul Central pentru Reprimarea Corupției (OCRC/CDBC) și Direcția pentru Combaterea Criminalității Grave și Organizate (DJSOC) din cadrul Poliției Federale a Belgiei.

Laura Codruța Kovesi, înlocuită după expirarea mandatului

Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției în fața instanțelor judecătorești competente din România.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta are responsabilitatea de a investiga, de a urmări penal și de a trimite în judecată autorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.

Parchetul European are de joi, 26 noiembrie 2026, o nouă conducere. Andrés Ritter, numit în funcția de procuror-șef european în martie 2026, a depus jurământul la Curtea de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg.

Procurorul german îi urmează în funcție româncei Laura Codruța Kovesi, prima șefă a Parchetului European, care își luase angajamentul solemn în fața Curții de Justiție a UE (CJUE) la 28 septembrie 2020, în cadrul ședinței solemne organizate cu ocazia inaugurării EPPO.