Șoferul care ar fi lovit intenționat un adolescent, care a murit, reținut abia când dosarul a ajuns la Parchetul General
Parchetul General a preluat ancheta în cazul accidentului rutier din Suceava, de la începutul lunii. Un tânăr de 21 de ani l-ar fi lovit intenționat cu mașina pe un băiat de 17 ani, care circula pe un motociclu. Victima a murit apoi, la spital.
Sursa: ProTV
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Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere.
Corespondent Știrile PRO TV: „Procurorii Parchetului General au anunțat că au preluat dosarul aflat în lucru la Suceava și deschis inițial pentru vătămare corporală. În imaginile surprinse pe 8 noiembrie, pe un drum comunal din Stroiești, se vede cum băiatul de 17 ani, aflat pe motociclu, este lovit din spate de mașina condusă de tânărul de 21 de ani. Datele inițiale au arătat că șoferul a condus foarte aproape de victimă și astfel s-ar fi produs accidentul. Adolescentul a fost dus cu răni grave la spital, unde a murit după o săptămână. Procurorii din Suceava au stabilit apoi că șoferul ar fi acroșat cu intenție victima, acceptând faptul că ar fi putut să o ucidă. Acuzația s-a transformat în omor. Potrivit unor surse, șoferul era într-un conflict mai vechi cu proprietarul de la care victima împrumutase motociclu și, de fapt, intenționa să îi facă rău acestuia. Odată cu preluarea dosarului, procurorii Parchetului General au cerut arestarea preventivă a inculpatului. Acesta a fost reținut joi.”
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