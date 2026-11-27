Metoda prin care o femeie ar fi obținut acces la cardul unei persoane „vulnerabile”. A cheltuit 110.000 de lei
O femeie de 29 de ani a fost reţinută pentru 24 de ore şi va fi prezentată instanţei cu propunere legală într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
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„Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în luna august 2026, o femeie, în vârstă de 29 de ani, profitând de vârsta şi starea de vulnerabilitate a persoanei vătămate, ar fi convins-o să instaleze aplicaţia de internet banking pe un terminal mobil şi să înroleze cardul bancar într-un portofel virtual, acţiunile fiind controlate de persoana bănuită", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), potrivit Agerpres.
Ulterior, folosindu-se de aceste servicii, femeia ar fi plasat comenzi online în valoare de aproximativ 110.000 de lei.
În acest caz, joi au fost puse în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti.
Femeia bănuită a fost depistată şi condusă la audieri, în baza mandatului de aducere emis pe numele acesteia.
„La finalizarea activităţilor procedurale, cea în cauză a fost reţinută pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraţilor cu propunere legală", precizează Poliţia Capitalei.
Cercetările sunt continuate de Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
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