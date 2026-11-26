Cum amenința datornicii „Dani al lui Sile Cămătaru”: „Să moară familia mea dacă scapă nebătut niciunul din familia ta”
Acuzații de camătă cu dobânzi uriașe în dosarul Cămătarilor. Pentru un împrumut de 10.000 de euro, capii cereau 1.800 de euro pe lună, amenințând cu bătaia. Instanța a admis arestarea preventivă a lotului Cămătarilor.
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Procurorii DIICOT au cerut joi arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru și a altor șapte persoane, solicitarea fiind admisă de instanță pentru întreg lotul.
Toți cei nouă membri ai grupării cunoscute drept „Clanul Cămătarilor” fuseseră reținuți pentru 24 de ore într-un dosar care vizează controlarea activității unor interpreți de muzică lăutărească și manele. Potrivit Referatului procurorilor cu propunerea de arestare preventivă, unul dintre fiii lui Sile Cămătaru, Daniel Balint, acorda împrumuturi cu dobânzi uriașe și amenința împrumutații cu acte de violență atunci când aceștia nu restituiau banii.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada iunie 2025 - iunie 2026, Vasile-Daniel Balint, zis „Dani al lui Sile”, a acordat „ca îndeletnicire” împrumuturi bănești cu dobândă, fără a fi autorizat în acest sens, către mai multe persoane. Spre exemplu, la o dată anterioară lunii iunie 2025, Balint i-a acordat unui bărbat zis „Bolo” un împrumut de 10.000 euro, cu dobândă (camătă), iar ulterior, în perioada iunie 2025 - martie 2026, a primit lunar de la acesta 1.800 de euro cu titlu de dobândă.
În condițiile în care „Bolo” nu a achitat împrumutul și dobânzile aferente conform solicitărilor, în perioada 16 martie - 6 mai 2026, Daniel Balint l-a constrâns „în mod repetat” amenințându-l cu acte de violență: „Nu știu, bă, să moară copiii mei, de nu sunt într-o situație care îmi e frică de tot acum” și cu săvârșirea de infracțiuni: „Să moară familia mea. O să dau foc la X6-le ăsta. Să moară băieții mei de nu-i dau foc, ca să știi”. Scopul amenințărilor era acela de a-l determina pe bărbatul împrumutat să-i restituie 10.000 de euro și dobânzile aferente.
„De asemenea, la data de 04.05.2026, Balint Vasile-Daniel s-a deplasat la domiciliul acestuia pentru a-l căuta și pentru a-l determina să îi dea în schimbul împrumutului autoturismul marca BMW X5, însă în urma acțiunilor de intimidare realizate asupra numitului (...) zis «Bolo» acesta a refuzat să dea curs solicitării și a fugit”, arată anchetatorii.
„Îmi și plătești 10.000 pe lună până îmi dai banii”
Referatul procurorilor mai menționează că, la o dată anterioară zilei de 8 noiembrie 2026, Dani al lui Sile i-a acordat unui bărbat un împrumut în cuantum de 40.000 euro, pentru care au stabilit o dobândă lunară (camătă) de 10.000 euro. „Îmi și plătești 10.000 pe lună până îmi dai banii”, i-a spus Balint, potrivit procurorilor.
Anchetatorii au menționat că, pentru recuperarea sumelor de bani pretinse, Balint l-a amenințat cu acte de violență atât asupra sa, cât și asupra membrilor familiei sale, în contextul în care împrumutatul îi spusese că a întârziat cu plata fiindcă este arestat într-un alt stat. „Vezi că să moară copiii mei, când o intra diavolu` în mine, dacă n-o să fie jale!”, și „Să moară familia mea dacă scapă nebătut niciunul din familia ta. De la Laur, până la fii-tu, până la mă-ta, până la tac-tu! Inclusiv tu, dacă nu te dau în două, dacă nu vin în Canada și te dau în două!”, sunt amenințări consemnate de procurori în referatul citat.
În urma perchezițiilor făcute în dosar, au fost confiscați 420.000 de euro, trei arme neletale și a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a trei autoturisme de lux. În cadrul dosarului penal, șase dintre cele zece persoane cercetate au săvârșit faptele în stare de recidivă, printre acestea numărându-se Sile Cămătaru și fiul său, Daniel Balint.
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