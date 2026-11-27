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Bărbatul ar fi primit un mesaj, aparent transmis de platforma de streaming la care era abonat de mai multă vreme, prin care era informat că trebuie să achite taxa lunară, altfel i se va suspenda contul.

Omul a accesat linkul fară să mai facă și alte verificări, și a autorizat plata. Imediat, însă, a observat că din contul lui bancar i-au dispărut în mai multe tranșe 1.400 de euro.

Bărbatul a mers imediat la poliție, însă polițiștii nu au dat deocamdată de urma suspecților.

În trecut, platforma de streaming a transmis că nu solicită niciodată comunicarea de informații personale într-un e-mail sau prin mesaj SMS, ori să fie efectuate plăți prin intermediul unui furnizor sau al unui site.