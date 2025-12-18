CSM prelungeşte termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul privind problemele din Justiţie

18-12-2025 | 17:12
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, joi, că a fost prelungit termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul intern online privind problemele de actualitate din sistemul judiciar.

autor
Mihaela Ivăncică

"În continuarea informării transmise luni, prin care s-a adus la cunoştinţă publică consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern online, aducem la cunoştinţă că termenul pentru completarea chestionarului în format online de către judecători se prelungeşte până la data de 21 decembrie inclusiv", potrivit unei informări publicate pe pagina de internet a CSM.

Luni, Secţia pentru judecători a CSM a chemat judecătorii la consultări în legătură cu problemele din sistemul judiciar, în urma documentarului publicat de Recorder.

"Având în vedere contextul actual din Justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, astfel: (...) Consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern online, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025", anunţa CSM.

Centralizarea şi analiza datelor şi a concluziilor rezultate, precum şi prezentarea acestora aveau ca termen 19 decembrie.

Laurenţiu Beşu
Judecătorul care a vorbit în documentarul „Justiție capturată” a promovat interviul la CSM și va activa ca procuror
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 18-12-2025 17:12

Asociațiile judecătorilor cer extinderea controalelor la toate instanțele. Vor verificarea delegărilor în procese penale
Asociațiile judecătorilor cer extinderea controalelor la toate instanțele. Vor verificarea delegărilor în procese penale

Asociațiile profesionale ale judecătorilor din România au cerut miercuri CSM extinderea controalelor Inspecției Judiciare la toate instanțele din țară.

Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, a promovat marţi interviul susţinut la Consiliul Superior al Magistraturii şi urmează să activeze ca procuror.

Secția pentru procurori a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare, în vederea verificării activității procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, după informațiile apărute în documentarul despre justiție.

Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită CSM să își asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Danileț împotriva României.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunță demararea unor consultări cu corpul profesional al judecătorilor. 

Procurorii Parchetului General au declanșat în această dimineață o amplă operațiune împotriva unei grupări de avocați și funcționari, dar și intermediari ai celei mai mari rețele de traficanți de acte de identitate românești.

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

