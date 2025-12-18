CSM prelungeşte termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul privind problemele din Justiţie

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, joi, că a fost prelungit termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul intern online privind problemele de actualitate din sistemul judiciar.

"În continuarea informării transmise luni, prin care s-a adus la cunoştinţă publică consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern online, aducem la cunoştinţă că termenul pentru completarea chestionarului în format online de către judecători se prelungeşte până la data de 21 decembrie inclusiv", potrivit unei informări publicate pe pagina de internet a CSM.

Luni, Secţia pentru judecători a CSM a chemat judecătorii la consultări în legătură cu problemele din sistemul judiciar, în urma documentarului publicat de Recorder.

"Având în vedere contextul actual din Justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor, astfel: (...) Consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern online, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025", anunţa CSM.

Centralizarea şi analiza datelor şi a concluziilor rezultate, precum şi prezentarea acestora aveau ca termen 19 decembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













