Fost membru CSM, atac dur la Nicușor Dan: ”Nebunia unui directoraș de operetă care și-a uitat pastilele”

Toni Neacșu, fost membru CSM, a spus duminică despre intenția președintelui Nicușor Dan de a convoca un referendum asupra problemelor din justiție că este ”nebunia unui directoraș de operetă care și-a uitat pastilele”.

Adrian Toni Neacşu, fost membru CSM, afirmă duminică, în urma anunţului lui Nicuşor Dan privind iniţierea, în ianuarie, a unui referendum în rândul corpului magistraţilor, cu întrebarea: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?, că preşedintele României nu poate face referendum în justiţie şi nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii, el comentând că este ”nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele”.

”Când să-l laud şi eu pe Nicuşor Dan (şi am avut dreptate pe fond, problemele sesizate sunt acelea de care am zis), acesta a luat-o razna! Preşedintele României nu poate face referendum în justiţie şi nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii. E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele”, scrie Adrian Toni Neacşu pe Facebook.

Fostul judecător şi membru CSM consideră că ”chiar astăzi preşedintele CSM are obligaţia să sesizeze Curtea Constituţională cu soluţionarea conflictului creat prin aceste declaraţii de intenţii”.

”CSM este autoritate constituţională, parte a autorităţii judecătoreşti, garantul independenţei justiţiei şi total independent faţă de amestecul puterii executive”, mai afirmă Toni Neacşu.

Președintele convoacă referendum în rândul magistraților asupra problemei CSM

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, ”CSM va pleca de urgenţă”.

Şeful statului a arătat că în esenţă, concluzia acestor sesizări primite din partea magistraţilor arată că există o categorie de magistraţi, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci care acţionează în interesul unui grup pe care îl constituie şi că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acţiunea, de multe ori, discreţionară a acestui grup de persoane.

El mai spune că ”inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”.

