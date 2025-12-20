Guvernul Bolojan a înființat ”Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei”

Stiri Politice
20-12-2025 | 12:47
Ilie Bolojan
PRO TV

Decizia premierului Ilie Bolojan privind constituirea unui grup de lucru pentru a analiza situația din justiție a fost publicată în Monitorul Oficial.

autor
Cristian Matei

Astfel, Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din justiţie va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului, se arată în decizia de înfiinţare a comitetului, publicată vineri în Monitorul Oficial, potrivit News.ro.

Comitetul va analiza efectele punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, dar şi opiniile formulate de către asociaţiile reprezentative ale magistraţilor şi de către ONG-uri.

Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către persoanele desemnate de către acesta.

”Se constituie Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, cu caracter consultativ. (2) Comitetul este condus de reprezentantul Cancelariei Prim-Ministrului, care are calitatea de preşedinte. (3) Comitetul este format din reprezentanţi ai Cancelariei Prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi. (4) La lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitaţiei prim-ministrului, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, ai societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale”, prevede Decizia privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei.

Citește și
Protest-coregrafie în Piața Victoriei
Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

Conform deciziei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor, în cadrul Comitetului se pot constitui grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic, alcătuite din experţi ai Cancelariei Prim-Ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, precum şi din experţi ai instituţiilor sau care au calitatea de invitaţi, desemnaţi în acest sens.

La şedinţele Comitetului sau ale grupurilor de lucru tematice la nivel tehnic pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor entităţi de drept public şi privat relevante, din ţară şi din străinătate.

Membrii Comitetului vor putea fi asistaţi în cadrul întâlnirilor de specialişti ai instituţiilor reprezentate.

”Comitetul are următoarele atribuţii principale: a) analizează efectele punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, respectiv Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi ale oricăror alte acte relevante pentru realizarea actului de justiţie; b) analizează şi dezbate opiniile formulate de către asociaţiile reprezentative ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi de către organizaţiile nonguvernamentale cu privire la organizarea şi funcţionarea justiţiei şi la realizarea actului de justiţie; c) organizează întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor şi organizaţiilor, inclusiv de la nivel internaţional, cu competenţe sau activitate în domeniul justiţiei; d) solicită puncte de vedere din partea instituţiilor, autorităţilor şi organizaţiilor, inclusiv de la nivel internaţional, cu competenţe sau activitate în domeniul justiţiei; e) prezintă rapoarte de progres cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor şi exercitării atribuţiilor prevăzute în prezenta decizie; f) propune o serie de măsuri pentru asigurarea imparţialităţii, independenţei şi eficienţei actului de justiţie, în acord cu valorile constituţionale şi standardele internaţionale privind statul de drept”, se mai arată în textul deciziei.

Comitetul se reuneşte în şedinţă ori de câte ori este necesar

Comitetul se reuneşte în şedinţă ori de câte ori este necesar, la solicitarea reprezentantului Cancelariei Prim-Ministrului.

Şedinţele Comitetului se pot desfăşura în format fizic sau în sistem online şi sunt conduse de către reprezentantul Cancelariei Prim-Ministrului sau de către o persoană desemnată de către acesta. 

Comitetul adoptă recomandări, prin consensul membrilor săi. În lipsa consensului, opţiunile identificate vor fi transmise prim-ministrului pe baza unei analize comparative. Recomandările adoptate sunt comunicate autorităţilor competente în vederea iniţierii proiectelor de acte cu caracter normativ sau a măsurilor administrative necesare pentru punerea lor în aplicare. 

Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către persoanele desemnate de către acesta.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”

Premierul Ilie Bolojan a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, din Piaţa Victoriei, transmis de cei care au protestat, în ultimele zile, faţă de situaţia din justiţie.

Șeful Executivului a anunțat că grupul de lucru pentru legile justiţiei ar urma să vină cu propuneri la finalul lunii ianuarie şi vor fi analizate şi să se vadă în ce măsură pot fi susţinute de o majoritate.

SUA suspendă „Loteria Vizelor” după atacul de la Universitatea Brown. Programul de imigrare aleatorie va fi oprit temporar

Sursa: News.ro

Etichete: justitie, guvern, ilie bolojan,

Dată publicare: 20-12-2025 12:47

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Premierul Ilie Bolojan a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, lansat în Piaţa Victoriei: ”Este o consecință”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, lansat în Piaţa Victoriei: ”Este o consecință”

Premierul Ilie Bolojan a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, lansat în Piaţa Victoriei, transmis de cei care au protestat în ultimele zile faţă de situaţia din justiţie.

Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO
Stiri actuale
Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

În Capitală, câteva sute de oameni s-au adunat din nou, joi seară, în Piața Victoriei pentru un protest inedit gândit sub forma unei coregrafii.

Bolojan, despre demiterea lui Cătălin Predoiu: „Nu pot face asta pentru fapte de acum ani de zile fără o răspundere directă”
Stiri Politice
Bolojan, despre demiterea lui Cătălin Predoiu: „Nu pot face asta pentru fapte de acum ani de zile fără o răspundere directă”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va discuta cu Cătălin Predoiu despre mandatul său anterior la Justiţie, după apariţia investigaţiei jurnalistice, precizând însă că nu poate demite un ministru pentru fapte din trecut în lipsa unei răspunderi directe.

Recomandări
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Stiri Politice
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Stiri externe
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Decembrie 2025

02:28:14

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28