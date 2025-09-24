Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu

24-09-2025 | 19:12
Liderul mercenarilor din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lunii februarie, a fost prins în Dubai.  

autor
Cosmin Stan

Este acuzat de infracțiuni grave în mai multe dosare și a fost trimis în judecată săptămâna trecută pentru tentativă la comiterea unor acțiuni la ordinea constituțională.

Potrivit procurorilor, el ar fi pus la cale, împreună cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, o lovitură de stat. Odată cu Horațiu Potra, a fost reținut și fiul său, Dorian, care de asemenea, era dat în urmărire internațională.

Surse din Ministerele Justiției și Afacerilor Externe ne-au confirmat retinerea fugarilor. Se pare ca a fost o operațiune extrem de bine coordonată, cu implicarea autorităților din Dubai și a agențiilor internaționale. Nu avem deocamdată detalii despre cum a fost localizat și reținut Potra, dar avem confirmarea că acesta se află în custodia autorităților din Dubai.

Mai știm că a fost reținut cu el și fiul său, Dorian. Cei doi, dar și o rudă, Alexandru Potra, au fost dați în urmărire internațională pe 28 februarie 2025 după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a emis pe numele lor mandate de arestare în lipsă. Ei sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni contra ordinii constituționale, instigare publică și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

horatiu potra
Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. Fugit din România după ce a încercat să creeze haos: ”Eu zic da, instigare la revoltă”

Radu Marinescu, ministrul Justiției, pentru Știrile PROTV: ”Autoritățile din România sunt în comunicare și în cooperare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a avea o confirmare a măsurilor dispuse cu privire la persoanele căutate de către statul român și vizate de un mandat de arestare preventivă. Sunt trei persoane care sunt căutate, Horațiu Potra și doi membri ai familiei sale. Bineînțeles că procedura de aducere în fața autorităților române presupune o etapă judiciară de examinare a extrădării”.

Potrivit surselor noastre, fugarii au fost prinși, dar statul român nu a fost deocamdată notificat oficial. E important de precizat că România nu are un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. Acest fapt face ca procedura de extrădare a lui Horațiu Potra să fie complexă și să depindă de negocieri între autoritățile române și cele din Emirate.

Horațiu Potra plănuia acțiuni violente alături de Călin Georgescu

Deși extrădarea este posibilă în absența unui tratat formal, aceasta se bazează pe principiul reciprocității și pe acorduri diplomatice specifice. În cazul lui Potra, autoritățile române au transmis deja formal o cerere oficială de extrădare încă din luna iulie, iar în acest moment Ministerul Justiției de la noi trebuie să înceapă negocierile pentru preluarea fugarilor.

Cine este Horațiu Potra

Născut în Mediaș, județul Sibiu, Horațiu Potra, în vârstă de 55 de ani, este fost luptător în Legiunea Străină devenit antreprenor în domeniul prestării de servicii militare private. În această calitate, a trimis ani la rând luptători români în diverse țări africane aflate în conflict.

Ulterior, s-a apropiat de politică și în 2024 îl descoperim printre susținătorii lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Pe 8 decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională, în calitate de lider al mercenarilor care asigură protecția lui Călin Georgescu, a fost reținut în trafic împreună cu 20 de persoane. În mașinile lor au fost descoperite zeci de arme albe, două pistoale și sume considerabile de bani. Iar la el acasă era un adevărat arsenal militar.

Procurorii susțin că Potra ar fi plănuit acțiuni violente de intimidare. De asemenea, anchetatorii mai spun că Potra și Eugen Sechila, cunoscut pentru afilierile sale neolegionare și apropiat de Georgescu, s-au întâlnit în decembrie 2024 la o fermă de cai din Ciolpani. În cadrul întâlnirii, ar fi discutat despre posibile acțiuni planificate în București. Ulterior au fost publicate imagini care documentează o întâlnire între Călin Georgescu, Horațiu Potra și Eugen Sechila.

Potra și-a asumat instigarea la violență

Potra înregistrase atunci și un mesaj video în care instiga public: ”Pe riscul meu personal, da, să vină sa mă aresteze DIICOT, SRI și SPP, cine vor ei. Eu zic da, instigare la revoltă. Români, ieșiți cu parul și pe ei, și pe mama lor. Doamne ajută!".

Potra a scăpat inițial fără nici o măsură preventivă, deși procurorii ceruseră arestarea lui. Ancheta a fost preluată de Parchetul General, iar în februarie ÎCCj a emis în lipsă pe numele lui un mandat de arestare.

Potra era deja în Dubai cu fiul său, Dorian, și încă o rudă, Alexandru, și ei dați în urmărire. Dar nici acolo, liderul mercenarilor nu a stat potolit.

Imediat după decizia BEC care a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025, a fost făcut public un mesaj atribuit lui Horațiu Potra, în care îndemna militarii să iasă cu arma pe stradă și să provoace haos.

Horațiu Potra: ”Ieșiți acum, ieșiți cu armele și arestați-i pe toți cei care au dat lovitura de stat! Absolut pe toți, arestați-i pe toți! Și dacă generalii voștri încearcă să vă opreasca, arestați-i și pe ei!”.

Pe 16 septembrie, Potra a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu și 20 de mercenari, fiind acuzați de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Avocatul lui Horațiu Potra a respins toate acuzațiile și a declarat mereu că acesta este nevinovat.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

