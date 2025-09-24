Ministrul Justiţiei: Autorităţile române lucrează cu omologii din EAU pentru confirmarea măsurii preventive faţă de Potra

Stiri actuale
24-09-2025 | 17:58
Radu Marinescu, ministrul Justiției
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri, că autorităţile din ţara noastră sunt în legătură cu omologii din Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru a avea confirmarea măsurii preventive faţă de Horaţiu Potra şi alţi doi membri ai familiei.

autor
Mihaela Ivăncică

"În acest moment, autorităţile din România lucrează cu omologii din Emiratele Arabe Unite pentru a avea confirmarea măsurii preventive faţă de domnul Potra şi membrii familiei sale care fac obiectul unui mandat de arestare, urmând ca apoi să fie parcurse toate procedurile. Este vorba despre o formulă de extrădare, în condiţiile în care nu există în momentul de faţă un tratat sau o convenţie pe aceste aspecte cu Emiratele Arabe Unite, dar, pe baza principiului de reciprocitate, astfel de formule de cooperare judiciară sunt eficiente", a declarat Radu Marinescu la un post TV.

Doi membri ai familiei lui Potra, prinși alături de acesta

El a adăugat că, alături de Horaţiu Potra, au fost prinşi şi doi membri ai familiei sale.

"Cele trei persoane - domnul Potra şi membri ai familiei domniei sale - sunt vizate de un mandat de arestare preventivă. În momentul de faţă, demersurile noastre cu autorităţile din Emirate sunt pentru confirmarea măsurii preventive asupra celor trei persoane", a spus Marinescu.

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul său Dorian şi un alt membru al familiei au fost reţinuţi pe aeroportul din Dubai, ei fiind daţi în urmărire internaţională de autorităţile române după ce au fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Citește și
Calin Georgescu
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Pe numele acestora au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă în lipsă.

Horațiu Potra, trimis în judecată în același dosar cu Călin Georgescu

Horaţiu Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică - alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale. 

Sursa: Agerpres

Etichete: ministerul justiției, horatiu potra, radu marinescu,

Dată publicare: 24-09-2025 17:58

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

Ministrul Justiţiei, despre locul în care s-ar afla mercenarul Horaţiu Potra: Au fost mai multe indicii
Stiri actuale
Ministrul Justiţiei, despre locul în care s-ar afla mercenarul Horaţiu Potra: Au fost mai multe indicii

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că au existat mai multe indicii despre locul unde s-ar afla mercenarul Horaţiu Potra, însă autorităţile nu deţin acum informaţii exacte privind locaţia sa.

Sechestru pe o aeronavă Airbus care aparține companiei care ducea mercenarii lui Potra în Congo
Stiri Justitie
Sechestru pe o aeronavă Airbus care aparține companiei care ducea mercenarii lui Potra în Congo

Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană - FlyLili - a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost pus de procurori sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale
Stiri Justitie
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. Alături de el sunt acuzați Horațiu Potra și zeci de mercenari.

Recomandări
Guvernul pregătește rectificarea de buget. Premierul Ilie Bolojan: ”Este una destul de tensionată”
Stiri Politice
Guvernul pregătește rectificarea de buget. Premierul Ilie Bolojan: ”Este una destul de tensionată”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că viitoarea rectificare de buget este una ”destul de tensionată”, pentru că Guvernul este ”puternic presat” de zona de investiţii.

Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Americanii au livrat de urgență României un echipament sofisticat pentru supravegherea Mării Negre
Stiri Diverse
Americanii au livrat de urgență României un echipament sofisticat pentru supravegherea Mării Negre

Statele Unite au livrat României mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre. Echipamentul a fost achitat de Departamentul de Stat al SUA, potrivit ambasadei americane de la București.

 

Top citite
1 olena zelenska
Imago
Stiri externe
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia
2 Alex Florența
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Stiri actuale
Procurorul general, despre ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă: „Persoana poate dobândi o altă calitate”
3 Claudia Cardinale
Getty
Stiri Mondene
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28