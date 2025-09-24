Ministrul Justiţiei: Autorităţile române lucrează cu omologii din EAU pentru confirmarea măsurii preventive faţă de Potra

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri, că autorităţile din ţara noastră sunt în legătură cu omologii din Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru a avea confirmarea măsurii preventive faţă de Horaţiu Potra şi alţi doi membri ai familiei.

"În acest moment, autorităţile din România lucrează cu omologii din Emiratele Arabe Unite pentru a avea confirmarea măsurii preventive faţă de domnul Potra şi membrii familiei sale care fac obiectul unui mandat de arestare, urmând ca apoi să fie parcurse toate procedurile. Este vorba despre o formulă de extrădare, în condiţiile în care nu există în momentul de faţă un tratat sau o convenţie pe aceste aspecte cu Emiratele Arabe Unite, dar, pe baza principiului de reciprocitate, astfel de formule de cooperare judiciară sunt eficiente", a declarat Radu Marinescu la un post TV.

Doi membri ai familiei lui Potra, prinși alături de acesta

El a adăugat că, alături de Horaţiu Potra, au fost prinşi şi doi membri ai familiei sale.

"Cele trei persoane - domnul Potra şi membri ai familiei domniei sale - sunt vizate de un mandat de arestare preventivă. În momentul de faţă, demersurile noastre cu autorităţile din Emirate sunt pentru confirmarea măsurii preventive asupra celor trei persoane", a spus Marinescu.

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul său Dorian şi un alt membru al familiei au fost reţinuţi pe aeroportul din Dubai, ei fiind daţi în urmărire internaţională de autorităţile române după ce au fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

Pe numele acestora au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă în lipsă.

Horațiu Potra, trimis în judecată în același dosar cu Călin Georgescu

Horaţiu Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică - alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

