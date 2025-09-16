Sechestru pe o aeronavă Airbus care aparține companiei care ducea mercenarii lui Potra în Congo

Stiri Justitie
16-09-2025 | 18:04
Jurgen Faff
Getty Images

Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană - FlyLili - a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost pus de procurori sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

autor
Claudia Alionescu

Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul unui alt administrator din cadrul companiei aeriene.

De asemenea, procurorii au pus sechestru pe o aeronavă de tip AIRBUS A319-112, aflată în proprietatea FlyLili.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunţat marţi că a extins acţiunea penală faţă de doi inculpaţi pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Conform unor oficiali ai parchetului, este vorba de Jurgen Faff şi partenerul său de afaceri.

Citește și
horatiu potra
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 20.02.2024 - 25.06.2025, în calitate de persoane cu putere decizională în cadrul unei societăţi al cărei obiectul principal de activitate constă în transporturi aeriene de pasageri, fiind administratori, în mod repetat, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au reţinut şi nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinute de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.342.954 lei, prejudiciul fiind reparat printr-o plată parţială”, susţin procurorii într-un comunicat de presă.

Faţă de cei doi inculpaţi a fost luată măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, aceştia având, printre altele, interdicţia de a părăsi România.

De asemenea, a fost pus sechestru pe o aeronavă tip AIRBUS A319-112, proprietatea companiei, până la concurenţa sumei de 11.691.455 lei în vederea garantării reparării prejudiciului şi până la concurenţa sumei de 900.000 lei în vederea garantării executării pedepsei amenzii penale.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Sursa: Agerpres

Etichete: companie aeriana, horatiu potra, jurgen faff,

Dată publicare: 16-09-2025 18:04

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Jurgen Faff, administratorul companiei care ar fi transportat mercenarii lui Horaţiu Potra, reținut pentru evaziune fiscală
Stiri actuale
Jurgen Faff, administratorul companiei care ar fi transportat mercenarii lui Horaţiu Potra, reținut pentru evaziune fiscală

Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost reţinut, luni, după mai multe ore de audieri în Bucureşti.

Recomandări
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România
Stiri Sociale
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România

Prețurile la alimentele de bază pentru care guvernele Ciolacu 1 și 2 au plafonat adaosul comercial s-au dublat în ultimii doi ani, arată datele oficiale INS.

 

Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu
Stiri actuale
Cum funcționa rețeaua de propagandă prorusă „Portal Kombat” care l-a promovat pe Călin Georgescu. Detalii din rechizitoriu

Procurorii au detaliat în rechizitoriul prin care fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost trimis în judecată modul în care ecosistemul de propagandă și dezinformare al Federației Ruse a fost folosit în contextul anului electoral 2024.

Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Stiri actuale
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF spune că reorganizarea instituției va urma după digitalizare. El explică și controalele frecvente la micii contribuabili: inspectorii evită marile firme, unde munca e mai complicată.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Septembrie 2025

48:08

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28