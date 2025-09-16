Sechestru pe o aeronavă Airbus care aparține companiei care ducea mercenarii lui Potra în Congo

Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană - FlyLili - a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost pus de procurori sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul unui alt administrator din cadrul companiei aeriene.

De asemenea, procurorii au pus sechestru pe o aeronavă de tip AIRBUS A319-112, aflată în proprietatea FlyLili.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunţat marţi că a extins acţiunea penală faţă de doi inculpaţi pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Conform unor oficiali ai parchetului, este vorba de Jurgen Faff şi partenerul său de afaceri.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 20.02.2024 - 25.06.2025, în calitate de persoane cu putere decizională în cadrul unei societăţi al cărei obiectul principal de activitate constă în transporturi aeriene de pasageri, fiind administratori, în mod repetat, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au reţinut şi nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinute de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.342.954 lei, prejudiciul fiind reparat printr-o plată parţială”, susţin procurorii într-un comunicat de presă.

Faţă de cei doi inculpaţi a fost luată măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, aceştia având, printre altele, interdicţia de a părăsi România.

De asemenea, a fost pus sechestru pe o aeronavă tip AIRBUS A319-112, proprietatea companiei, până la concurenţa sumei de 11.691.455 lei în vederea garantării reparării prejudiciului şi până la concurenţa sumei de 900.000 lei în vederea garantării executării pedepsei amenzii penale.

