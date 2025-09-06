Cei doi foști polițiști de la Rutieră care primeau șpăgi de la șoferi în zona Dorobanți, condamnați din nou

Stiri Justitie
06-09-2025 | 19:07
Tribunalul București i-a condamnat, pentru a doua oară consecutiv pe cei doi foști polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei prinși în flagrant și acuzați că au primit zeci de șpăgi de la șoferii găsiți în neregulă în zona Dorobanți.

Ovidiu Oanță

Însă, atât ofițerul, cât și subofițerul care au demisionat între timp vor rămâne cu aceleași pedepse primite după primul proces de corupție, respectiv 3 ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere.

Judecătorii au apreciat că șpăgile pentru care au fost judecați în al doilea dosar au fost luate în aceeași perioadă investigată de DNA, iar situația lor nu trebuie agravată. Sentința prin care celor doi li s-a interzis să mai fie polițiști vreme de 5 ani poate fi atacată la Curtea de Apel.

