Mita vehiculată de fostul senator Marius Isăilă pentru obuzele aduse din Kazahstan. Cum trebuiau împărțiți banii

Cincizeci de milioane de dolari ar fi fost șpaga pe care, potrivit anchetatorilor de la DNA, ar fi vehiculat-o fostul senator PSD Marius Isăilă, astfel încât un om de afaceri bulgar să aducă în România un milion de obuze din Kazahstan.

Din această sumă, conform autorităților, politicianul ar fi promis un milion de euro pentru ministrul Apărării Naționale, însă procurorii nu exclud nici posibilitatea unei tentative de compromitere a lui Ionuț Moșteanu. Moșteanu a anunțat deja că a refuzat orice întâlnire cu Isăilă.

Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă a contestat arestarea preventivă dispusă de Tribunalul București, iar vineri va fi judecată contestația la Curtea de Apel. Săptămâni în șir a fost monitorizat de procurorii DNA, care l-au și acuzat de cumpărare de influență.

Acesta i-ar fi propus fostului șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, să îl ajute să ajungă la Ministerul Apărării Naționale pentru a facilita un contract uriaș: importul din Kazahstan a unui milion de obuze pe care Romtehnica să le vândă apoi în Ucraina.

„Afacerea” a ajuns în vizorul DNA

Isăilă îl invitase inițial pe Berceanu la discuții sub pretextul realizării unei afaceri în zona de mediu, însă i-ar fi prezentat ulterior adevăratele sale intenții. Așa că Berceanu l-a denunțat la DNA.

Octavian Berceanu, martor denunțător: „În urma prezentării businessului mi-a prezentat câștigurile pe care le-au avut cei care erau implicați? Care erau? Și cum erau repartizate? Se estima o sumă destul de mare în euro care era împărțită între membrii structurii respective. A spus: uite, se va împărți așa cum s-a mai făcut în alte dăți și alte ocazii, ca să nu existe discuții. Eram stupefiat.”

Lui Ionuț Moșteanu — ar fi afirmat Isăilă — i-ar fi revenit un milion de euro dintr-un câștig uriaș pus la bătaie de un om de afaceri bulgar care își dorea afacerea. Propunerea lui Isăilă ar fi fost înregistrată pe ascuns de procurorii anticorupție.

Marius Ovidiu Isăilă: „Gândește... 50 de dolari ori o su... o su... ori un milion de bucăți, câți sun... câți bani sunt? (...) Păi gândește că ăștia... ăștia 50 îi împărțim în mod egal! Adică: Tudor, ministru, Ionuț, tu că bai... adică suntem cu toții în echipă. Și îl am pe bulgar, că trebuie să-și ia și el de acolo.”

Octavian Berceanu, martor denunțător: „Sumele se împărțeau înainte de semnarea unor contracte, ca impulsuri, stimulare, și post-semnat contracte. Nu a fost foarte explicit la prima întâlnire de unde vin banii cash, avea și el o reținere, evident. Rețineri a avut și la următoarele întâlniri, când am fost și percheziționat vizavi de aparatură.”

Corespondent Știrile ProTV: „Misiunea fostului senator social-democrat Marius Ovidiu Isăilă, pe care de altfel procurorii DNA o investighează acum, era nu doar cumpărarea bunăvoinței ministrului Apărării Naționale cu un milion de euro, așa cum politicianul mărturisea în acele înregistrări, ci și aceea de a-i convinge pe demnitarii de la București să îl ajute pe omul de afaceri bulgar, pe care Isăilă îl reprezenta, să ridice în România o fabrică de pulberi.”

Procurorii DNA investighează și ipoteza conform căreia s-ar fi încercat compromiterea ministrului Apărării Naționale, iar fostul senator și omul de afaceri bulgar să fi fost doar niște pioni.

Deocamdată, avocata lui Marius Isăilă refuză să comenteze acuzațiile și afirmă că va prezenta punctul de vedere al apărării în instanță.

