The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO

Administrația Trump a dezlănțuit o campanie agresivă de învinovățire a femeii ucise în Minneapolis de un agent ICE, scrie The Guardian. Publicația britanică expune cele mai importante 5 afirmații pe care le argumentează a fi false.

Învinovățirea victimei a început aproape imediat după ce Renee Nicole Good a fost ucisă, se arată într-o analiză The Guardian asupra celor mai importante afirmații susținute de Casa Albă examinăm afirmațiile, raportate la ce s-a fi întâmplat în realitate.

Uciderea unui cetățean american de către un agent federal de imigrare din Minneapolis a fost ca o alertă de incendiu major pentru administrația Trump. Dar un torent de neadevăruri, jumătăți de adevăr, calomnii și insinuări a fost dezlănțuit de Casa Albă și amplificat de acoliții săi de pe rețelele de socializare și televiziunea prin cablu, în încercarea de a stinge flăcările.

Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, a spus joi despre secretara pentru securitate internă Kristi Noem că „minte de îngheață apele” în eforturile sale de a o prezenta în mod fals pe victima Renee Nicole Good, o mamă a trei copii în vârstă de 37 de ani și poetă premiată, drept o „teroristă internă”.

Good, a spus Noem, fără a prezenta dovezi, „urmărea și împiedica” ofițerii agenției de Imigrare și Control Vamal (ICE) înainte de a-și folosi mașina ca armă pentru a încerca să-l prindă pe agentul care a ucis-o.

Jacob Frey, primarul democrat al orașului Minneapolis, a condamnat drept „minciuni” eforturile concertate ale oficialilor din domeniul securității interne și ale altora de a prezenta imediat acțiunea ofițerului drept autoapărare, când înregistrarea video a incidentului este în cel mai bun caz neclară, iar o anchetă nu începuse încă.

„Oamenii aflați în poziții de putere au emis deja judecăți, de la președinte la vicepreședinte, până la Kristi Noem. V-au spus lucruri care sunt verificabil false, verificabil inexacte”, a declarat Tim Walz, guvernatorul democrat al statului Minnesota, într-o conferință de presă.

Învinovățirea victimelor a început aproape imediat după ce a apărut vestea despre uciderea lui Good, miercuri. Tricia McLaughlin, secretar adjunct al departamentului de securitate internă, purtător de cuvânt obișnuit al administrației pentru ICE, a declarat într-o postare pe X că „unul dintre acești revoltați violenți și-a folosit vehiculul drept armă, încercând să-i calce pe ofițerii noștri de aplicare a legii în încercarea de a-i ucide - un act de terorism intern”.

JD Vance, celor care cred că victima era nevinovată: ”Să vă fie rușine”

Mai mulți ofițeri ICE au fost răniți, a insistat ea, deși videoclipurile cu împușcăturile nu au arătat așa ceva.

Donald Trump a repetat afirmațiile într-o postare incendiară pe platforma sa Truth Social miercuri după-amiază și într-un interviu ulterior acordat New York Times, adăugând afirmația infirmabilă că „ea nu a încercat să-l calce cu mașina, ci chiar l-a călcat”.

JD Vance, vicepreședintele, s-a alăturat joi criticilor într-o tiradă furioasă adresată presei în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă. Era evident pentru toată lumea, a sugerat el, că Good a fost atât de spălată pe creier de ideologia de stânga încât era hotărâtă să ucidă un ofițer de aplicare a legii.

„Acesta este terorism clasic”, a spus el. „Toți cei care ați repetat minciuna că aceasta este o femeie nevinovată care se plimba cu mașina în Minneapolis când un ofițer de aplicare a legii a tras asupra ei, ar trebui să vă fie rușine”.

Nu doar politicienii s-au alăturat acestei revolte. Gazda de dreapta a Fox News, Jesse Watters, a atacat viața personală a lui Good într-un segment de miercuri seară, subliniind „pronumele din biografia ei” (trimitere la apartenența LGBTQ – n.red.) și faptul că „lasă în urmă o parteneră lesbiană și un copil dintr-o căsătorie anterioară”.

The Guardian a explorat câteva dintre principalele acuzații formulate de personalități din administrație:

Afirmație

„... protestatarii au început să-i blocheze pe ofițerii ICE, iar unul dintre acești protestatari violenți și-a transformat vehiculul într-o armă, încercând să-i calce pe ofițerii noștri de aplicare a legii în încercarea de a-i ucide - un act de terorism intern” - postare pe X a Departamentului pentru Securitate Internă.

Realitate

Pur și simplu nu există nicio dovadă că Good a fost „o protestatară violentă” sau „teroristă internă”. Nu avea loc nicio revoltă înainte de întâlnirea ei cu agenții ICE, iar departamentul nu putea fi încă sigur de identitatea ei la ora 12:43, ora la care a fost postat mesajul. Nu există nicio dovadă că Good - poetă și mamă - a fost teroristă.

Afirmație

„... femeia care conducea mașina a fost foarte turbulentă, obstrucționând și opunând rezistență, care apoi l-a călcat violent, voit și cu răutate pe ofițerul ICE” – postare pe Truth Social de Donald Trump.

Realitate

Videoclipul incidentului arată că Good nu a fost „turbulentă”, a dat cu spatele cu mașina și a permis cel puțin unui vehicul ICE să treacă înainte ca alți agenți să o confrunte. Un videoclip separat arată clar că ofițerul care a tras focurile fatale s-a apropiat de partea din față a mașinii lui Good, care se îndepărta de el în timp ce începea să se miște înainte, iar acesta a rămas în picioare în timp ce vehiculul l-a depășit.

Afirmație

„S-a comportat oribil. Și apoi l-a călcat. Nu a încercat să-l călce. L-a călcat” – Trump reporterilor de la New York Times miercuri seară.

„E greu de crezut că este în viață, dar acum se recuperează în spital” – postarea lui Trump pe Truth Social.

Realitate

Videoclipul incidentului distribuit online de Trump și apoi vizionat pentru reporteri în Biroul Oval, pe care l-a numit o dovadă că Good „l-a lovit” pe ofițer, au fost imagini înregistrate de la distanță a căror viteză de derulare au fost încetinite de un influencer de dreapta.

Videoclipul cu încetinitorul distorsionează inevitabil realitatea. Vizionat la viteză normală, același videoclip arată că ofițerul a fost atât de ușor atins de mașina care se mișca încet, încât nu a avut probleme să-și mențină echilibrul și să tragă mai multe focuri de armă asupra șoferului.

Același videoclip pare să arate, de asemenea, că vehiculul a accelerat abia după ce șoferul a fost împușcat mortal. Trump a ignorat două înregistrări făcute de martori aflați aproape de vehicul, care oferă mai multe dovezi că ofițerul nu era în pericol din cauza vehiculului când a deschis focul.

Înregistrarea video cu urmările incidentului îl arată, de asemenea, pe ofițer băgându-și imediat arma în toc și apoi îndepărtându-se calm de mașina accidentată a lui Good, fără răni aparente și fără a prezenta niciun semn de suferință. Brian O’Hara, șeful poliției din Minneapolis, a declarat pentru CNN, și în timpul unei conferințe de presă de miercuri, că atunci când a ajuns la fața locului i s-a spus că „doar femeia” a fost rănită.

Afirmație

„Un ofițer ICE, temându-se pentru viața sa, pentru viața colegilor săi de poliție și pentru siguranța publicului, a tras focuri de armă defensive... ofițerii ICE care au fost răniți se așteaptă să-și revină complet” - Tricia McLaughlin, secretar adjunct pentru securitate internă, într-o postare pe X.

Realitate

Ofițerul care l-a ucis pe Good nu se afla în calea mașinii ei când a început să tragă, arată analiza înregistrării video. Alți doi ofițeri erau lângă aceasta și nicio persoană din public nu a fost văzută în pericol. Nu există dovezi că vreun ofițer ICE a fost rănit.

”Cum este posibil să nu le fie rușine de aceste spectacole mizerabile, complet imorale?”

Comentatorul politic Andrew Egger a scris într-o rubrică pentru Bulwark că o mare parte din ceea ce a avut de spus McLaughlin a fost „pură invenție”.

„Uneori îmi este greu să înțeleg comportamentul unor purtători de cuvânt ai administrației, precum McLaughlin, în momente ca acestea. Cum trăiesc acești oameni cu ei înșiși? Cum este posibil ca nimănui să nu-i fie rușine să dea aceste spectacole mizerabile, complet imorale, în lumina reflectoarelor naționale? Nu au conștiință?”, a scris el.

„Dar nu există nicio îndoială că spectacolul are efectul dorit. Ai crede că s-ar putea întoarce împotriva ta, spunând minciuni atât de evidente, scandaloase, imediat demontabile. Dar McLaughlin și cei de-ai ei au învățat cum să manipuleze mediul de socializare în care aceste povești ajung la poporul american”.

Walz, în cadrul conferinței sale de presă de joi, a declarat că adevărul deplin despre incident și despre Macklin Good va ieși la iveală în timp.

„Îi voi lăsa pe cei care vor să răspândească narațiuni false pentru a calomnia, a defăima”, a spus el. „Renee Good, locuitorii din Minnesota îi vor spune povestea vieții. Locuitorii din Minnesota vor fi acolo pentru a-i apăra onoarea și vor privi lucrurile ca niște ființe umane, nu ca pe un moment dat în timp sau ca pe o nonșalanță crudă pe care am văzut-o la televizor, trecând cu vederea”.

