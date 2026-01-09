Un bărbat din Hunedoara și-a reclamat soția la poliție după ce l-a amenințat și lovit. Femeia a primit brățară electronică

09-01-2026 | 15:12
Politie

Poliţiştii din Hunedoara anchetează un dosar de violenţă în familie, după ce un bărbat a reclamat că a fost agresat şi ameninţat de soţia sa; au fost dispuse măsuri de protecţie a victimei, informează IPJ.

Aura Trif

Femeia implicată în acest incident a fost obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică.

Cazul a intrat în atenţia poliţiştilor după ce, vineri dimineaţa, bărbatul de 47 de ani a venit la sediul Poliţiei Hunedoara şi a reclamat faptul că ar fi fost agresat fizic şi ameninţat de soţia sa.

"Din verificările efectuate de poliţişti a rezultat că, în data de 7 ianuarie 2026, bărbatul ar fi fost ameninţat de soţia sa, o femeie în vârstă de 51 de ani, domiciliată în municipiul Hunedoara, prin mesaje text cu conţinut ameninţător, fapte care i-ar fi creat o stare de temere. De asemenea, în seara zilei de 8 ianuarie 2026, în jurul orei 21:00, pe fondul unor neînţelegeri verbale, acesta ar fi fost lovit cu pumnul în zona feţei", precizează sursa citată.

Bărbatul a parcurs formularul de evaluare a riscului, iar poliţiştii au dispus emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de violenţă în familie, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele, arată IPJ Hunedoara.

Sursa: Agerpres

Etichete: ordin de protecție, hunedoara, violenta domestica, loviri,

Dată publicare: 09-01-2026 15:12

