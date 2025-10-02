Sentința primită de un chirurg din Târgu-Jiu care a fost filmat în timp ce se ruga să nu fie prins când primește șpagă

Un chirurg din Târgu-Jiu, filmat acum câțiva ani în timp ce se ruga la Dumnezeu să nu fie prins când primește șpagă de la pacienți, a fost condamnat la închisoare cu executare, în primă instanță.

Magistrații Tribunalului Gorj au decis că trebuie să stea după gratii 6 ani. I-au interzis totodată să profeseze timp de 5 ani.

Judecătorii au dispus și confiscarea a peste 520 de mii de lei, pe care medicul nu i-a putut justifica. Însă decizia instanței nu este definitivă.

Medicul a fost și manager al Spitalului de Urgență din Târgu Jiu. Dar și consilier județean, în urmă cu mai bine de un deceniu.

