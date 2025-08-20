Șofer din Botoșani lăsat fără permis și amendat pentru că a încercat să mituiască un polițist. Ce sumă i-a dat

Un șofer de 51 de ani din Botoșani a rămas pieton și a fost amendat după ce a încercat să mituiască un polițist care l-a prins în timp ce conducea cu viteză foarte mare.

Incidentul s-a petrecut luni în localitatea Smârdan din județul Botoșani. Individul a circulat cu nu mai puțin de 122 de kilometri pe oră, pe o porțiune de drum unde limita e de 50.

Oamenii legii l-au tras pe dreapta și, în timp ce întocmeau actele, șoferul i-a strecurat unuia dintre ei, prin buzunarul portierei din spate, 1.000 de lei împăturiți în procesul verbal.

Polițistul nu a acceptat oferta și l-a reclamat imediat la Serviciul Județean Anticorupție, pentru dare de mită. Acum, bărbatul nu mai poate conduce 4 luni și a fost amendat cu 4.000 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













