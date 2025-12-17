Cum i-ar fi cerut Răzvan Cuc șefului RAR să accepte șpaga promisă. Procurorii au atașat transcripturi ale înregistrărilor

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Este acuzat că ar fi încercat să ajute un om de afaceri să îl mituiască pe directorul general al Registrului Auto Român cu peste un milion de lei.

Tribunalul București a emis mandat și pe numele celui care ar fi oferit șpaga. De altfel, discuțiile monitorizate de procurorii DNA au ajuns și la urechile judecătorului, care i-a trimis pe cei doi după gratii.

Fostul ministru al Transporturilor și omul de afaceri care i-ar fi oferit o mită de peste 1,3 milioane de lei șefului Registrului Auto Român au fost arestați de judecătorii Tribunalului București cu mai puțin de o jumătate de oră înainte să le expire ordonanțele de reținere.

Procurorii au atașat transcripturi ale înregistrărilor ambientale

Ca să fie cât mai convingători, procurorii anticorupție au atașat la dosar și transcripturile înregistrărilor ambientale în care fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc i-ar fi cerut șefului RAR să accepte șpaga promisă de omul de afaceri.

Discuții monitorizate:

„Da… Nu știu dacă... sau vă vedeți în altă parte...

Tu ce zici?

Dacă vrea să intermediez... să ne vedem undeva, toți trei, să...

Voi doi ați venit de la început și așa trebuie să rămână!

Corect! Mai e o chestie. Atunci când am fost la el în curte, el a zis ca să... nu știu, ca să îmi garanteze că e ok, mi-a arătat pe telecomandă...

Da. Mi-ai zis..

... L-a arătat pe 9, tu mi-ai zis de 6, știi?! Sau poate nu am văzut eu bine.

Eu am înțeles că ți-a arătat 7, cu ce mi-a zis el 7.

7?

7.

Nu am fost atent. Nu știam ce vrea să îmi arate!

Vedeți-vă voi și vorbiți!”

Corespondent Știrile PRO TV: „Este practic cea mai importantă probă din dosar, care a fost obținută chiar de denunțător după ce a fost autorizat de anchetatori să poarte asupra sa echipamente ascunse de înregistrare.”

Procurorii DNA l-au convins pe judecător că Răzvan Cuc, care a fost de-a lungul timpului și parlamentar în ambele Camere, trebuie trimis după gratii. În referatul de arestare, DNA notează că...

Răzvan Cuc, acuzat de corupție

Alexandru Răzvan Cuc a ocupat în trecut demnitatea de ministru al Transporturilor, acest element oferindu-i pârghiile necesare garantării atribuirii în mod preferențial a unui contract de valoare foarte ridicată unui apropiat de-ai săi. (Sursa: Dosarul DNA)

Corespondent Știrile PRO TV: „Din momentul în care au fost aduși în sala de judecată de escorta poliției, fostul ministru al Transporturilor, Răzvan, dar și omul de afaceri, au petrecut timpul în boxa acuzaților, acolo unde s-au întreținut relaxați, mai ales pe durata în care judecătorul de drepturi și libertăți a deliberat asupra cererii făcute de procurorii anticorupție.”

În documentele judiciare se vorbește pe larg și despre planul omului de afaceri de a-i corupe și pe subordonații șefului de la RAR.

În perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului ar fi urmat ca inculpatul Cătălin Daniel Bușe să-i dea lui Mihai Alecu o parte din banii promiși cu titlu de mită, pentru ca cel din urmă să-i „recompenseze” pe angajații din cadrul Registrului Auto Român care au participat la realizarea procedurii de achiziție publică și de atribuire a acordului-cadru. (Sursa: Dosarul DNA)

Contestația arestării celor doi va fi judecată de Curtea de Apel București, cel mai probabil săptămâna viitoare.

