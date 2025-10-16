Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți

16-10-2025 | 19:24
Acuzații de corupție, la vârful Spitalului Militar Central. Medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română, este suspectată de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Daniel Nițoiu

Prejudiciul estimat depășește opt milioane de lei. Pe lângă managerul instituției, procurorii au dus la audieri alți 17 suspecți, ofițeri și foști ofițeri, care și-ar fi mărit și ei veniturile prin pontaje fictive.

Generalul Florentina Ioniță este comandantul Spitalului Militar Central din anul 2014. Pentru merite deosebite, a fost decorată de mai multe ori de președinții Iohannis și Băsescu cu cele mai înalte distincții ale statului român.

Potrivit declarației de avere completate anul trecut, a încasat peste 200.000 de lei ca manager al spitalului și încă 170.000 din alte surse. Procurorii anticorupție spun că, în perioada 2020-2023, a obținut în mod ilegal bani alături de alți 17 suspecți.

Corespondent Știrile ProTV: „Procurorii Secției Militare din cadrul DNA au descins azi la locuința generalului Florentina Ioniță, dar și la biroul ei de aici, de la spital, în căutare de probe. Mai exact, documente pe care le-ar fi semnat fără drept, de aici rezultând și acuzația de uzurpare de calități oficiale.”

Mai mult, anchetatorii spun că generalul Florentina Ioniță și ceilalți suspecți și-ar fi umflat veniturile și prin pontaje fictive și cumul de funcții.

După percheziții, o parte dintre suspecți au fost aduși la audieri.

Mariana Ștefan, avocată: „Nu avem ce declarații să dăm.”

Reporter: „Păi ce e cu pontările fictive?”

Mariana Ștefan: „Vedeți-vă de treabă, că e un fals.”

Unii dintre avocații suspecților ne-au transmis că ne vor prezenta poziția clienților după ce vor studia acuzațiile și probele.

Este pentru a doua oară în mai puțin de 5 luni când procurorii descind la Spitalul Militar, după ce, în luna iunie, alți trei medici au fost acuzați că ar fi primit mită.

Dată publicare: 16-10-2025 19:24

