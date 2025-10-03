Un fost secretar de stat a cerut daune de 2,5 mil. euro de la stat, după ce a fost achitat într-un uriaș scandal de corupție

Un fost secretar de stat din Ministerul Comunicațiilor cere daune de două milioane și jumătate de euro, după ce a fost achitat într-un uriaș scandal de corupție.

Fostul oficial a reușit să convingă prima instanță, parțial, așa că ar putea fi compensat, doar pentru zilele în care și-a pierdut libertatea și pentru durata prea lungă a procesului.

Fostul secretar de stat Marius Fecioru pretinde 5.600.000 de lei daune morale pentru că - susține el - ar fi fost judecat pentru acuzații penale lipsite de probe. Mai cere 4 milioane de lei pentru durata lungă a procesului la finalul căruia a fost achitat, la care adaugă un milion de lei pentru că a fost reținut, arestat la domiciliu și preventiv. Plus încă 800.000 de lei pentru că a fost plasat sub control judiciar și i s-a interzis să iasă din țară. Fostul demnitar pretinde să i se plătească și sumele cheltuite cu avocații, peste 350.000 de lei.

Marius Fecioru a fost reținut de DNA pe 26 mai 2015 pentru acuzații de instigare la abuz în serviciu, complicitate la trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat, într-un scandal legat de o pretinsa prejudiciere a Poștei Române cu peste un milion de lei.

Marius Fecioru a fost plasat apoi în arest la domiciliu, arestat preventiv și ulterior cercetat sub control judiciar. O lună mai târziu a fost trimis în judecată, dar după mai bine de 6 ani, Tribunalul și Curtea de Apel Brașov au stabilit că nu sunt suficiente probe pentru a fi condamnat. Tribunalul București a decis că i se cuvin doar o parte din despăgubiri pentru că: „Reclamantul nu a fost achitat deoarece acuzaţia penală în baza căreia s-a desfăşurat procesul penal ar fi fost total lipsită de probe, ci pentru că acest probatoriu nu a fost apreciat ca fiind suficient de către instanţa penală” - Sentința Tribunalului București.

Ministerul Finanțelor a fost obligat să îi plătească 60.000 de lei daune morale pentru că a fost reținut și arestat, preventiv și la domiciliu. Și alte 20.000 lei pentru că procesul său a durat prea mult la instanțele din Brașov.

În plus, statul va trebui să îi deconteze și cheltuielile cu avocații, peste 350.000 de lei. Judecătorul susține în motivarea sentinței că banii i se cuvin pentru a compensa traumele psihice suferite.

Sentința a fost însă atacată de Ministerul Finanțelor. La fel ar putea face și Marius Fecioru care susține prin intermediul avocatului său că sentința Tribunalului nu este o victorie.

Corespondent Știrile PRO TV: „Între timp însă, fostul secretar de stat de la Comunicații așteaptă verdictul într-un alt proces de corupție, în care este judecat încă din aprilie 2019 pentru acuzații de luare de mită și trafic de influență, și că ar fi primit șpăgi de peste trei milioane de lei. În acest caz, Înalta Curte de Casație și Justiție va da sentința săptămâna viitoare”.

