Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

09-09-2025 | 19:23
Acuzații de corupție la Elcen, cel mai mare furnizor de apă caldă și căldură pentru București. Directorul general și cel comercial sunt bănuiți de luare și dare de mită și au fost duși la audieri.

Lavinia Petrea

Claudiu Crețu, directorul general, ar fi luat 40.000 de lei ca să urgenteze plăți de peste 7 milioane de lei. Reprezentanții companiei de stat au transmis că ancheta procurorilor nu-i afectează pe locuitorii capitalei, care vor avea apă caldă la robinete.

Șapte suspecți sunt vizați de ancheta DNA, în frunte cu directorul general Elcen, Claudiu Crețu. Procurorii au făcut percheziții la sediul central, pe Splaiul Independenței, dar și la domiciile funcționarilor publici acuzați de fapte de corupție. Sesizarea către DNA a plecat din rândul angajaților Electrocentralei București.

Directorul general este acuzat că ar fi primit mită 40.000 de lei prin intermediul directorului comercial ca să urgenteze plata aferentă a trei facturi emise de două firme către Elcen, în valoare de peste 7 milioane de lei.

Conform site-ului Elcen, Claudiu Crețu a fost desemnat „Managerul anului” în 2024, cu mențiunea că sub conducerea lui compania a depus proiecte de finanțare pentru trei centrale noi, menite să aducă eficiență și sustenabilitate sistemului de încălzire centralizată din București.

Averea ”managerului anului” de la Elcen

Din declarația de avere dată în acest an de Crețu reiese că primește aproximativ 95.000 de euro pe an în calitate de director general Elcen și aproape 6.000 de euro ca membru în consilii de administrație. Deține trei terenuri agricole, un apartament în capitală și o casă în Brăila.

Reprezentanții Elcen au transmis printr-un comunicat că societatea colaborează “în mod deplin” cu procurorii și pune la dispoziție documentele și informațiile cerute. Activitatea companiei nu este afectată de ancheta DNA și continuă să furnizeze apă caldă pentru bucureșteni.

Ministerul Energiei este acționarul majoritar al societății Elcen, cu peste 97 la sută din acțiuni. Elcen este una dintre cele mai mari companii de stat, cu o cifră de afaceri de 2,5 miliarde lei, conform raportului anual de activitate și este principalul furnizor de energie termică din capitală.

Directorul comercial, cel care a intermediat mita, este sub control judiciar. 

Etichete: șpagă, director general, elcen,

