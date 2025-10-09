Cum au decis judecătorii să reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui

09-10-2025 | 19:14
După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru acuzații de corupție, judecătorii Curții de Apel București au redus astăzi cu un an pedeapsa lui Sorin Oprescu.

Ovidiu Oanță

Așa că fostul primar general al Capitalei va avea de executat 9 ani și opt luni de închisoare. În aceste condiții, Ministerul Justiției va trimite în Grecia urgent noul mandat de executare a pedepsei pentru ca instanțele elene să poată decide dacă îl trimit pe Oprescu în țară, la închisoare.

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022, la 10 ani și opt luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani.

De-atunci, a încercat în repetate rânduri să obțină anularea condamnării prin căi extraordinare de atac, inclusiv printr-un recurs în casație. Recent, fostul primar general al Capitalei a invocat în apărarea sa o decizie a Curții Constituționale din 2016.

De ce i-a fost redusă pedeapsa

Ovidiu Oanță, corespondent Știrile ProTV: Spre deosebire de judecătorii de la Tribunalul București, care i-au respins contestația fostului primar general al Capitalei, magistrații de la Curtea de Apel București au fost ceva mai îngăduitori și au stabilit definitiv că acuzația de Abuz în serviciu pentru care Sorin Oprescu fusese condamnat la trei ani de închisoare, a fost dezincriminată de Curtea Constituțională.

sorin oprescu
Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”

Sorin Oprescu a cerut fără succes și anularea pedepsei de 3 ani și 6 luni pe care o primise pentru acuzația de spălarea banilor, ceea ce i-ar mai fi redus condamnarea. Așa că judecătorii Curții de Apel București au dispus emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei pe baza căruia ministerul Justiției va insista la Atena pentru aducerea lui Oprescu într-o închisoare din România.

Radu Marinescu, Ministrul Justiției: Se emite un nou mandat de arestare în vederea executării pedepsei și acesta este transmis autorităților din Grecia pentru a se continua formalitățile care au ca finalitate soluționare de predare a persoanei făcută de către statul român.

În vârstă de 74 de ani, Sorin Oprescu este acum plasat sub control judiciar de autoritățile elene care l-au reținut sâmbătă la Salonic, în baza mandatului european de arestare emis pe numele său imediat după decizia de condamnare din 2022. Autoritățile de la București au cerut o dată însă fără succes ca fostul primar al Bucureștiului să fie trimis în țară. O instanță din Atena a respins cererea din cauza condițiilor de detenție. Acum autoritățile reiau solicitarea, motivând că s-au îmbunătățit condițiile din închisori.

Sorin Oprescu nu a putut fi contactat pentru a comenta reducerea pedespei, iar avocatul său a transmis că dacă fostul edil va face vreo declarație, o va da publicității de îndată.

Ce au descoperit polițiștii după ce au văzut un român când ieșea dintr-un garaj din Milano. VIDEO

Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”
Stiri Justitie
Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar
Stiri Justitie
România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Un zbor Istanbul-Londra, deviat de urgență pe aeroportul Otopeni. Patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum
Stiri actuale
Un zbor Istanbul-Londra, deviat de urgență pe aeroportul Otopeni. Patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum

O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra, a solicitat joi aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri ar fi acuzat probleme medicale.

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai
Cultura
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.

