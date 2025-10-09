Cum au decis judecătorii să reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui

După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru acuzații de corupție, judecătorii Curții de Apel București au redus astăzi cu un an pedeapsa lui Sorin Oprescu.

Așa că fostul primar general al Capitalei va avea de executat 9 ani și opt luni de închisoare. În aceste condiții, Ministerul Justiției va trimite în Grecia urgent noul mandat de executare a pedepsei pentru ca instanțele elene să poată decide dacă îl trimit pe Oprescu în țară, la închisoare.

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în mai 2022, la 10 ani și opt luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani.

De-atunci, a încercat în repetate rânduri să obțină anularea condamnării prin căi extraordinare de atac, inclusiv printr-un recurs în casație. Recent, fostul primar general al Capitalei a invocat în apărarea sa o decizie a Curții Constituționale din 2016.

De ce i-a fost redusă pedeapsa

Ovidiu Oanță, corespondent Știrile ProTV: Spre deosebire de judecătorii de la Tribunalul București, care i-au respins contestația fostului primar general al Capitalei, magistrații de la Curtea de Apel București au fost ceva mai îngăduitori și au stabilit definitiv că acuzația de Abuz în serviciu pentru care Sorin Oprescu fusese condamnat la trei ani de închisoare, a fost dezincriminată de Curtea Constituțională.

Sorin Oprescu a cerut fără succes și anularea pedepsei de 3 ani și 6 luni pe care o primise pentru acuzația de spălarea banilor, ceea ce i-ar mai fi redus condamnarea. Așa că judecătorii Curții de Apel București au dispus emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei pe baza căruia ministerul Justiției va insista la Atena pentru aducerea lui Oprescu într-o închisoare din România.

Radu Marinescu, Ministrul Justiției: Se emite un nou mandat de arestare în vederea executării pedepsei și acesta este transmis autorităților din Grecia pentru a se continua formalitățile care au ca finalitate soluționare de predare a persoanei făcută de către statul român.

În vârstă de 74 de ani, Sorin Oprescu este acum plasat sub control judiciar de autoritățile elene care l-au reținut sâmbătă la Salonic, în baza mandatului european de arestare emis pe numele său imediat după decizia de condamnare din 2022. Autoritățile de la București au cerut o dată însă fără succes ca fostul primar al Bucureștiului să fie trimis în țară. O instanță din Atena a respins cererea din cauza condițiilor de detenție. Acum autoritățile reiau solicitarea, motivând că s-au îmbunătățit condițiile din închisori.

Sorin Oprescu nu a putut fi contactat pentru a comenta reducerea pedespei, iar avocatul său a transmis că dacă fostul edil va face vreo declarație, o va da publicității de îndată.

