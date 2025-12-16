Agitația din sistemul de Justiție continuă. Șeful DNA, anchetat, iar mai mulți judecători cer să profeseze ca procurori

Stiri Justitie
16-12-2025 | 19:53
judecator

După aproape o săptămână de la dezvăluirile din Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a sesizat Inspecția Judiciară, ca să verifice activitatea șefului DNA, ca urmare a acuzațiilor din materialul Recorder.

autor
Daniel Nițoiu,  Ovidiu Oanță,  Teodora Suciu

Totodată, le cere procurorilor din România să spună dacă este nevoie ca legile justiției să fie modificate. Tot astăzi, 14 judecători au cerut să plece de la instanțele la care profesau, la parchete, ca procurori. Printre ei și judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a denunțat public neregulile.

Judecătorul care a apărut în documentarul despre justiție

După ce și-a asumat public eventuale repercusiuni și a dezvăluit felul în care anumite dosare penale s-au prescris prin delegarea repetată a judecătorilor, Laurențiu Beșu, magistrat la Tribunalul București, a cerut astăzi oficial să se întoarcă acasă în Giurgiu, ca procuror.

Laurențiu Beșu – judecător: A fost decizia mea, nu mă influențează nimeni pe mine.  Întotdeauna când faci o schimbare, te gândești la lucrurile bune pe care le pierzi sau lucrurile bune pe care le câștigi. Eu le mulțumesc colegilor și, cum spunea și doamna Morosanu, dacă nu schimbăm acum ceva, nu se va mai schimba nimic.

Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București este cea care, înaintea conferinței de presă a conducerii Curții după materialul Recorder, a confirmat că sunt probleme grave în sistem. Recent a oferit și un interviu detaliat.

Citește și
vlad pascu, 2 mai
ÎCCJ a respins cererea lui Vlad Pascu de reducere a pedepsei de 10 ani. Decizia este definitivă

Raluca Moroșanu, judecător al CAB: Ni s-a explicat cum trebuie să achităm noi inculpații pentru evaziune fiscală. Li s-a impus colegilor, că eu nu am respectat-o, să nu verifice măsura preventivă a controlului judiciar. Probabil se dorea să se înceteze un control judiciar într-o cauză anume sau în mai multe. Urmarea acestui interviu ar putea fi să fiu exclusă din magistratură, nu mai are nicio importanță pentru mine asta.

Sesizare CSM la Inspecția Judiciară

În urma denunțurilor făcute de magistrați în ultimele zile, Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca procurorul șef al DNA, Marius Voineag, să fie verificat de Inspecția Judiciară. A fost acuzat de foști procurori că ar fi blocat anumite dosare.

Șeful DNA a declarat pentru Știrile PRO TV că Inspecția Judiciară a mai făcut verificări și că este important să fie clarificate toate aspectele. Tot în urma dezvăluirilor Recorder, CSM le-a cerut procurorilor să spună dacă este necesar ca legile justiției să fie modificate.

Prezent la un summit în Finlanda, președintele Nicușor Dan a reacționat.

Nicușor Dan, președinte al României: Eu nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblul lui către zona politică. Dimpotrivă, dacă sunt ajustări pe partea politică să le facem, dar sistemul de justiție să se autoguverneze.

Președintele Nicușor Dan a relansat invitația către magistrați să-i trimită în scris cu ce probleme se confruntă și apoi să le dezbată împreună luni, 22 decembrie, la Cotroceni.

Istoric: Nu este exclus ca România și alte țări europene să aleagă calea autoritarismului. “N-aveți cum să scăpați cu totul"

Sursa: Pro TV

Etichete: justitie, ancheta, judecator,

Dată publicare: 16-12-2025 19:41

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Sorin Grindeanu: PSD s-a ținut departe de scandalul din justiție. Există forțe politice care încearcă politizarea demersului
Stiri Politice
Sorin Grindeanu: PSD s-a ținut departe de scandalul din justiție. Există forțe politice care încearcă politizarea demersului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că PSD s-a ţinut departe de scandalul din justiţie, în urma anchetei Recorder.

ÎCCJ a respins cererea lui Vlad Pascu de reducere a pedepsei de 10 ani. Decizia este definitivă
Stiri Justitie
ÎCCJ a respins cererea lui Vlad Pascu de reducere a pedepsei de 10 ani. Decizia este definitivă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, marţi, ca inadmisibilă, cererea de recurs în casaţie formulată de Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru accidentul de la 2 Mai, în urma căruia doi tineri şi-au pierdut viaţa.

Ungaria dă în judecată Curtea de Justiţie a UE, anunţă ministrul justiţiei de la Budapesta
Stiri externe
Ungaria dă în judecată Curtea de Justiţie a UE, anunţă ministrul justiţiei de la Budapesta

Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii a curţii privind migraţia, a anunţat luni ministrul justiţiei Bence Tuzson, relatează agenţia ungară de ştiri MTI.

Recomandări
Ce vrea Putin, de fapt, de la Europa. “Avem în fața noastră un adevărat inamic, care vrea să ne distrugă. Să nu fim orbi”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce vrea Putin, de fapt, de la Europa. “Avem în fața noastră un adevărat inamic, care vrea să ne distrugă. Să nu fim orbi”

Rusia lui Vladimir Putin nu vrea să cucerească Europa cu armata, ci să o „finlandizeze”, adică să o transforme forțat într-o regiune neutră din punct de vedere militar, care să nu îi conteste autoritatea pe continent.

Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Stiri externe
Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

Aproape 80 de țări au înființat o comisie internațională menită să asigure Ucrainei despăgubiri de război pentru daunele de sute de miliarde de dolari provocate de Rusia. În paralel, Kremlinul cere despăgubiri Europei pentru că-i blochează activele.

Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD
Stiri Politice
Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

PSD a încălcat protocolul coaliției de guvernare. O spun la unison partenerii de la PNL, USR și UDMR. Tonul l-a dat Kelemen Hunor, care le-a reproșat acest lucru social-democraților, după ce au votat moțiunea simplă împotriva Ministrului Mediului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Decembrie 2025

56:36

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28