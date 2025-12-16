Agitația din sistemul de Justiție continuă. Șeful DNA, anchetat, iar mai mulți judecători cer să profeseze ca procurori

După aproape o săptămână de la dezvăluirile din Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a sesizat Inspecția Judiciară, ca să verifice activitatea șefului DNA, ca urmare a acuzațiilor din materialul Recorder.

Totodată, le cere procurorilor din România să spună dacă este nevoie ca legile justiției să fie modificate. Tot astăzi, 14 judecători au cerut să plece de la instanțele la care profesau, la parchete, ca procurori. Printre ei și judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a denunțat public neregulile.

Judecătorul care a apărut în documentarul despre justiție

După ce și-a asumat public eventuale repercusiuni și a dezvăluit felul în care anumite dosare penale s-au prescris prin delegarea repetată a judecătorilor, Laurențiu Beșu, magistrat la Tribunalul București, a cerut astăzi oficial să se întoarcă acasă în Giurgiu, ca procuror.

Laurențiu Beșu – judecător: A fost decizia mea, nu mă influențează nimeni pe mine. Întotdeauna când faci o schimbare, te gândești la lucrurile bune pe care le pierzi sau lucrurile bune pe care le câștigi. Eu le mulțumesc colegilor și, cum spunea și doamna Morosanu, dacă nu schimbăm acum ceva, nu se va mai schimba nimic.

Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București este cea care, înaintea conferinței de presă a conducerii Curții după materialul Recorder, a confirmat că sunt probleme grave în sistem. Recent a oferit și un interviu detaliat.

Raluca Moroșanu, judecător al CAB: Ni s-a explicat cum trebuie să achităm noi inculpații pentru evaziune fiscală. Li s-a impus colegilor, că eu nu am respectat-o, să nu verifice măsura preventivă a controlului judiciar. Probabil se dorea să se înceteze un control judiciar într-o cauză anume sau în mai multe. Urmarea acestui interviu ar putea fi să fiu exclusă din magistratură, nu mai are nicio importanță pentru mine asta.

Sesizare CSM la Inspecția Judiciară

În urma denunțurilor făcute de magistrați în ultimele zile, Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca procurorul șef al DNA, Marius Voineag, să fie verificat de Inspecția Judiciară. A fost acuzat de foști procurori că ar fi blocat anumite dosare.

Șeful DNA a declarat pentru Știrile PRO TV că Inspecția Judiciară a mai făcut verificări și că este important să fie clarificate toate aspectele. Tot în urma dezvăluirilor Recorder, CSM le-a cerut procurorilor să spună dacă este necesar ca legile justiției să fie modificate.

Prezent la un summit în Finlanda, președintele Nicușor Dan a reacționat.

Nicușor Dan, președinte al României: Eu nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblul lui către zona politică. Dimpotrivă, dacă sunt ajustări pe partea politică să le facem, dar sistemul de justiție să se autoguverneze.

Președintele Nicușor Dan a relansat invitația către magistrați să-i trimită în scris cu ce probleme se confruntă și apoi să le dezbată împreună luni, 22 decembrie, la Cotroceni.

