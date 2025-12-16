Secția pentru procurori a CSM a sesizat Inspecția Judiciară pentru verificarea activității șefului DNA, Marius Voineag

Stiri actuale
16-12-2025 | 16:54
Marius Voineag
Inquam Photos / George Călin

Secția pentru procurori a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare, în vederea verificării activității procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, după informațiile apărute în documentarul despre justiție.

autor
Aura Trif

Decizia procurorilor a fost votată cu unanimitate, iar hotărârea Secţiei pentru procurori urmează să fie transmisă Inspecţiei Judiciare pentru a efectua verificări, "într-un termen considerat rezonabil".

De asemenea, s-a votat convocarea adunărilor generale în vederea consultării procurorilor cu privire la necesitatea modificării legii penale şi procesual penale, precum şi a Legilor Justiţiei, hotărârea urmând a fi transmisă unităţilor de parchet pentru organizarea adunărilor generale, iar deciziile să fie remise către Secţie până la data de 15 ianuarie 2026.

"Propunerile rezultate vor fi integrate la nivelul Secţiei pentru procurori într-un material care va fi trimis Ministerului Justiţiei şi Comisiilor juridice din cele două Camere ale Parlamentului României", informează Secţia pentru procurori a CSM.

Ce acuzații i se aduc procurorului-șef DNA

Un procuror de la DNA a afirmat, sub identitate protejată, în documentarul Recorder că şeful DNA, Marius Voineag, ar fi emis un ordin intern şi l-ai fi transmis tuturor procurorilor, de la Structura Centrală şi din teritoriu, prin care li se cerea să i se comunice în mod direct orice solicitare către judecătorul de drepturi şi libertăţi pentru obţinerea mandatelor de interceptare care-i vizează pe cei anchetaţi.

"Interesul şefului Direcţiei, numit politic, care ar putea fi? Să afle momentul zero al declanşării unor proceduri de această natură şi cine sunt cei vizaţi. Nu considerăm că acel ordin are alte raţiuni decât unele ce ţin de nevoia de control", spunea procurorul.

În replică, Marius Voineag recunoaște că sistemul judiciar are probleme, dar spune că acestea nu vor fi rezolvate prin demonizarea fără argumente a șefului DNA.

Ulterior, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că va face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor materialului de presă realizat de Recorder privind activitatea procurorilor.

Procurorii Secţiei au precizat că au atras atenţia de mai multe ori miniştrilor Justiţiei şi politicienilor că ”este necesară revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului”. 

Curtea de Apel București (CAB) a reacționat după documentarul Recorder, însă nu pentru a răspunde la întrebarea dacă Justiția este sau nu capturată, ci pentru a-l critica public pe unul dintre judecătorii intervievați, care a vorbit despre problemele din sistem.

Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare au precizat, duminică după-amiază, că instituţia face verificări după documentarul Recorder. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări privind informaţiile prezentate în documentarul Recorder.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Sursa: Agerpres

Etichete: dna, procurori, CSM,

Dată publicare: 16-12-2025 16:29

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”
Stiri actuale
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”

România, ca și alte state din Europa, ar putea ajunge să aleagă “calea autoritară” în locul democrației, care pierde teren peste tot în lume, în favoarea iliberalismului.

„Alba-neagra, la ÎCCJ”. Curtea Supremă a publicat decizii diametral opuse, cu efecte în dosarele de evaziune. Cum justifică
Stiri actuale
„Alba-neagra, la ÎCCJ”. Curtea Supremă a publicat decizii diametral opuse, cu efecte în dosarele de evaziune. Cum justifică

Un complet pentru dezlegarea unei chestiuni de drept de la Instanţa supremă a luat o decizie cu efecte în dosarele de evaziune fiscală aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Locurile de muncă vacante au scăzut în Uniunea Europeană. România se află la coada clasamentului
Stiri actuale
Locurile de muncă vacante au scăzut în Uniunea Europeană. România se află la coada clasamentului

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2%, în trimestrul trei din 2025, în scădere de la 2,1% în precedentele trei luni şi de la 2,3% în perioada similară din 2024, arată datele publicate de EUROSTAT.

Recomandări
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”
Stiri actuale
Istoric francez: “Nu aveți cum să scăpați cu totul de un regim autoritar. Nu va fi comunism, cu ăla s-a terminat”

România, ca și alte state din Europa, ar putea ajunge să aleagă “calea autoritară” în locul democrației, care pierde teren peste tot în lume, în favoarea iliberalismului.

SURSE: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită
Stiri actuale
SURSE: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită

Fostul ministru Răzvan Cuc a fost ridicat de DNA, marți, din locuința sa de lângă București. El este vizat de suspiciuni de corupție într-o anchetă în care se vorbește despre o șpagă uriașă promisă directorului general al RAR.

Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei
Stiri externe
Apel istoric al unui general britanic: Trebuie să fim pregătiți să ne moară fiii și fiicele contra Rusiei

Tot mai multe familii din Regatul Unit vor ajunge să „înțeleagă ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, în timp ce țara încearcă să descurajeze o posibilă confruntare cu Rusia, a declarat șeful armatei britanice.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Decembrie 2025

48:27

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28