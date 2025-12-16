Secția pentru procurori a CSM a sesizat Inspecția Judiciară pentru verificarea activității șefului DNA, Marius Voineag

Secția pentru procurori a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare, în vederea verificării activității procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, după informațiile apărute în documentarul despre justiție.

Decizia procurorilor a fost votată cu unanimitate, iar hotărârea Secţiei pentru procurori urmează să fie transmisă Inspecţiei Judiciare pentru a efectua verificări, "într-un termen considerat rezonabil".

De asemenea, s-a votat convocarea adunărilor generale în vederea consultării procurorilor cu privire la necesitatea modificării legii penale şi procesual penale, precum şi a Legilor Justiţiei, hotărârea urmând a fi transmisă unităţilor de parchet pentru organizarea adunărilor generale, iar deciziile să fie remise către Secţie până la data de 15 ianuarie 2026.

"Propunerile rezultate vor fi integrate la nivelul Secţiei pentru procurori într-un material care va fi trimis Ministerului Justiţiei şi Comisiilor juridice din cele două Camere ale Parlamentului României", informează Secţia pentru procurori a CSM.

Ce acuzații i se aduc procurorului-șef DNA

Un procuror de la DNA a afirmat, sub identitate protejată, în documentarul Recorder că şeful DNA, Marius Voineag, ar fi emis un ordin intern şi l-ai fi transmis tuturor procurorilor, de la Structura Centrală şi din teritoriu, prin care li se cerea să i se comunice în mod direct orice solicitare către judecătorul de drepturi şi libertăţi pentru obţinerea mandatelor de interceptare care-i vizează pe cei anchetaţi.

"Interesul şefului Direcţiei, numit politic, care ar putea fi? Să afle momentul zero al declanşării unor proceduri de această natură şi cine sunt cei vizaţi. Nu considerăm că acel ordin are alte raţiuni decât unele ce ţin de nevoia de control", spunea procurorul.

În replică, Marius Voineag recunoaște că sistemul judiciar are probleme, dar spune că acestea nu vor fi rezolvate prin demonizarea fără argumente a șefului DNA.

Ulterior, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că va face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor materialului de presă realizat de Recorder privind activitatea procurorilor.

Procurorii Secţiei au precizat că au atras atenţia de mai multe ori miniştrilor Justiţiei şi politicienilor că ”este necesară revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului”.

Curtea de Apel București (CAB) a reacționat după documentarul Recorder, însă nu pentru a răspunde la întrebarea dacă Justiția este sau nu capturată, ci pentru a-l critica public pe unul dintre judecătorii intervievați, care a vorbit despre problemele din sistem.

Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare au precizat, duminică după-amiază, că instituţia face verificări după documentarul Recorder. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări privind informaţiile prezentate în documentarul Recorder.

