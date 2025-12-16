Sorin Grindeanu: PSD s-a ținut departe de scandalul din justiție. Există forțe politice care încearcă politizarea demersului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că PSD s-a ţinut departe de scandalul din justiţie, în urma anchetei Recorder.

Vlad Dobrea

El a precizat că sunt anumiţi lideri USR cu dosare în justiţie, care vor schimbarea legilor justiţiei şi, în opinia sa, în acest moment, sunt anumite forţe politice care încearcă să politizeze acest demers. Grindeanu a mai arătat că ministrul Justiţiei va participa, totuşi, la grupul de lucru organizat la Guvern.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat la Parlament despre vocile din coaliţia de guvernare care spun că ar fi necesară o modificare a legilor justiţiei.

”Aşa cum aţi văzut, noi ne-am ţinut departe de acest subiect. Eu vă spun că l-am urmărit, evident, am văzut, totuşi, că sunt anumiţi lideri USR cu dosare în justiţie, dar care vor schimbarea legilor justiţiei. Am văzut pe fostul preşedinte Traian Băsescu, care e autorul moral al celebrelor protocoale şi care - iertat să-mi fie, parte din familia domniei sale a beneficiat de prescripţii - care vrea, dintr-o dată, schimbări. Eu nu spun că nu sunt necesare. Orice lege poate să fie îmbunătăţită. Dar eu cred că în acest domeniu profesioniştii trebuie să vorbească”, a arătat Sorin Grindeanu.

El a precizat că, ”din punctul lui de vedere, în acest moment, sunt anumite forţe politice care încearcă să politizeze acest demers”.

”PSD-ul nu e parte la aşa ceva”, a arătat Grindeanu.

El a confirmat că ministrul Radu Marinescu va merge în grupul de lucru organizat la guvern pe această temă.

”Vom vedea ce va ieşi. Haideţi să vedem ce iese. PSD-ul va merge la acel grup de lucru”, a subliniat Grindeanu.

Sursa: News.ro

