Ungaria dă în judecată Curtea de Justiţie a UE, anunţă ministrul justiţiei de la Budapesta

Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii a curţii privind migraţia, a anunţat luni ministrul justiţiei Bence Tuzson, relatează agenţia ungară de ştiri MTI.

În decizia sa din 2020, CJUE a hotărât împotriva Ungariei pentru operarea unor zone de tranzit pentru migranți de-a lungul frontierelor Ungariei cu Serbia.

Ungaria a primit o amendă „fără precedent în istoria UE”: 200 de milioane de euro, plus un milion de euro zilnic până când se va conforma, a precizat acesta.

Ungaria nu poate face apel împotriva deciziei, deja intrate în vigoare, dar dă în judecată CJUE pentru daune. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează că statele membre trebuie să fie compensate pentru pagubele provocate de instituțiile UE, a mai afirmat ministrul.

CJUE a încălcat mai multe reguli și a ignorat principii, încălcând astfel drepturile Ungariei, a mai spus Bence Tuzson, lăsând să se înțeleagă că, în cazul unei decizii favorabile, CJUE ar plăti o mare parte din amenzi către UE în locul Ungariei.

„În realitate, nu este o chestiune legală: decizia CJUE are rădăcini mai degrabă ideologice și politice decât legale. Bruxellesul vrea ca Ungaria să le permită migranților să vină în țară. Noi nu putem și nu vom permite acest lucru, de aceea am declanșat procesul”, a declarat Tuzson.

