Ungaria dă în judecată Curtea de Justiţie a UE, anunţă ministrul justiţiei de la Budapesta

Stiri externe
15-12-2025 | 16:30
curtea de justitie
Shutterstock

Ungaria a depus o plângere împotriva Curţii de Justiţie a UE din cauza unei decizii a curţii privind migraţia, a anunţat luni ministrul justiţiei Bence Tuzson, relatează agenţia ungară de ştiri MTI.

autor
Ioana Andreescu

În decizia sa din 2020, CJUE a hotărât împotriva Ungariei pentru operarea unor zone de tranzit pentru migranți de-a lungul frontierelor Ungariei cu Serbia.

Ungaria a primit o amendă „fără precedent în istoria UE”: 200 de milioane de euro, plus un milion de euro zilnic până când se va conforma, a precizat acesta.

Ungaria dă în judecată Curtea de Justiție a UE

Ungaria nu poate face apel împotriva deciziei, deja intrate în vigoare, dar dă în judecată CJUE pentru daune. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stipulează că statele membre trebuie să fie compensate pentru pagubele provocate de instituțiile UE, a mai afirmat ministrul.

CJUE a încălcat mai multe reguli și a ignorat principii, încălcând astfel drepturile Ungariei, a mai spus Bence Tuzson, lăsând să se înțeleagă că, în cazul unei decizii favorabile, CJUE ar plăti o mare parte din amenzi către UE în locul Ungariei.

Citește și
ccr, curtea constitutionala
Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor - amânată pentru 28 decembrie

„În realitate, nu este o chestiune legală: decizia CJUE are rădăcini mai degrabă ideologice și politice decât legale. Bruxellesul vrea ca Ungaria să le permită migranților să vină în țară. Noi nu putem și nu vom permite acest lucru, de aceea am declanșat procesul”, a declarat Tuzson.

Discursul lui Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură: ”Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării”

Sursa: Agerpres

Etichete: Ungaria, budapesta, curtea de justitie,

Dată publicare: 15-12-2025 16:26

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
GALERIE FOTO Florin Tănase, cu conturile pline! Preferatul lui Gigi Becali de la FCSB a dat lovitura
Citește și...
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”
Stiri Justitie
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare de solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. „Tăcerea nu este o opțiune”

O serie de judecători de la instanțe din toată țara au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au arătat cu degetul la problemele sistemice din Justiție, în ciuda negărilor oficiale venite joi de la Curtea de Apel București.

Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor - amânată pentru 28 decembrie
Stiri actuale
Sesizarea ICCJ pe noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor - amânată pentru 28 decembrie

Curtea Constituţională a Românei a amânat, miercuri, pentru 28 decembrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, au precizat, oficiali ai CCR.

ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”
Stiri actuale
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis, vineri, să sesizeze din nou Curtea Constituțională a României (CCR) în privința legii pensiilor speciale ale magistraților.

Recomandări
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament. Premierul și-a apărat mandatul

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost dezbătută şi votată, luni, în plenul celor două camere ale Parlamentului.

Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei
Stiri actuale
Negociatorii americani s-au lovit de refuzul lui Zelenski în noile negocieri. Cu ce tot insistă SUA asupra Ucrainei

Volodimir Zelenski şi trimişii americani negociază luni la Berlin, pentru a doua zi consecutiv, Kievul sperând să convingă Washingtonul că trebuie să intervină un armistiţiu în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia.

Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Decembrie 2025

47:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28