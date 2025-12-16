Vlad Pascu vrea reducerea pedepsei de 10 ani de închisoare pentru accidentul din 2 Mai. Decizia ÎCCJ va fi definitivă

16-12-2025 | 09:47
vlad pascu, 2 mai
Inquam Photos / Octav Ganea

Avocații lui Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare, au cerut reducerea pedepsei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa, marţi, asupra cererii.

autor
Lorena Mihăilă

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, în cazul accidentului din august 2023, soldat cu doi morţi şi trei răniţi.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie analizează, marţi, o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac.  Decizia instanţei supreme va fi definitivă.

Ce arată instanța

Instanţa Curţii de Apel Constanţa a arătat, în motivarea condamnării lui Vlad Pascu, că pedepsele aplicate pentru faptele pentru care tânărul a fost judecat nu vor suferi modificări faţă de hotărârea Judecătoriei Mangalia, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, care duc la pierderi de vieţi omeneşti, vătămări corporale şi prejudicii materiale importante, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse, în scop de prevenţie.

De asemenea, instanţa a constatat că nu s-a putut demonstra că Vlad Pascu ar fi acţionat cu intenţia de a ucide, notând că accidentul rutier de la 2 Mai a avut un caracter imprevizibil, şi nu unul voit.

vlad pascu
Vlad Pascu încearcă să scape de pedeapsa aspră prin două căi extraordinare de atac. A omorât doi tineri și a rănit alți trei

Doi tineri au murit în tragicul accident

Accidentul în urma căruia doi tineri au murit, iar alţi trei au fost răniţi grav a avut loc în dimineaţa de 19 august 2023, pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai, după ce maşina condusă cu viteză de către Vlad Pascu a intrat într-un grup de persoane care circulau pe marginea drumului. Echipele de intervenţie sosite la faţa locului au constatat că autorul evenimentului rutier părăsise locul faptei.

Poliţiştii l-au găsit în scurt timp, în Vama Veche, pe autorul accidentului, acesta fiind testat cu aparatul drugtest, rezultatele indicând că acesta consumase cocaină, amfetamină şi metamfetamină. În seara aceleiaşi zile, Pascu a fost reţinut şi ulterior arestat preventiv.

În 11 octombrie 2023, Vlad Pascu a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, iar procesul a început patru luni mai târziu.

La doi ani şi două zile de la producerea accidentului, Curtea de Apel Constanţa a pronunţat decizia definitivă în cazul lui Vlad Matei Pascu. Instanţa Curţii de Apel a explicat şi de ce pedepsele primite de Vlad Pascu pentru faptele comise nu au fost modificate, fiind păstrate cele decise de instanţa de fond.

„Prin urmare, chiar dacă inculpatul este tânăr şi se bucură de sprijinul familiei, pedepsele aplicate nu vor suferi modificări, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, soldate cu vătămări corporale, pierderi de vieţi omeneşti şi importante prejudicii materiale, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse şi urmările mai grave ce se mai puteau produce, în scop de prevenţie şi exemplaritate”, au argumentat magistraţii Curţii de Apel Constanţa.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Sursa: News.ro

Etichete: inchisoare, iccj, 2 Mai, Vlad Pascu,

Dată publicare: 16-12-2025 09:46

Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Ultima șansă pentru Vlad Pascu să scape de condamnarea la 10 ani de închisoare. Curtea de Casație va lua o decizie
Ultima șansă pentru Vlad Pascu să scape de condamnarea la 10 ani de închisoare. Curtea de Casație va lua o decizie

Vlad Pascu încearcă să scape de condamnarea de zece ani de închisoare printr-o cale extraordinară de atac, aflată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Vlad Pascu încearcă să scape de pedeapsa aspră prin două căi extraordinare de atac. A omorât doi tineri și a rănit alți trei
Vlad Pascu încearcă să scape de pedeapsa aspră prin două căi extraordinare de atac. A omorât doi tineri și a rănit alți trei

Vlad Pascu, tânărul condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru tragedia de la 2 Mai, solicită rejudecarea dosarului.

Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, arestat la domiciliu în cazul morții unui tânăr care s-a drogat în locuința sa
Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, arestat la domiciliu în cazul morții unui tânăr care s-a drogat în locuința sa

Tudor Duma, zis „Maru”, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-ar fi drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, a decis Tribunalul Bucureşti, luni. Decizia poate fi contestată.

Motivarea condamnării definitive a lui Vlad Pascu: Pedeapsa trebuie să fie severă, dar nu a avut intenția de a ucide
Motivarea condamnării definitive a lui Vlad Pascu: Pedeapsa trebuie să fie severă, dar nu a avut intenția de a ucide

Curtea de Apel Constanța a publicat motivarea condamnării lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu doi morți și trei răniți.

Decizie finală în dosarul ”2 Mai”. Daunele pe care trebuie să le plătească Vlad Pascu victimelor sale
Decizie finală în dosarul ”2 Mai”. Daunele pe care trebuie să le plătească Vlad Pascu victimelor sale

Vlad Pascu, autorul tragicului accident de la 2 Mai, în care doi tineri au murit și alți trei au fost răniți, și-a aflat sentința definitivă. Tânărul rămâne cu pedeapsa de 10 ani de închisoare cu executare.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Un scandal uriaș de corupție îl are protagonist pe fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc. Procurorii au descins dimineață în locuința sa și urmează să-l aducă la audieri.

Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă
Ziua în care a început Revoluția din decembrie 1989. 16 decembrie, începutul sfârșitului pentru dictatura comunistă

Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara au început primele evenimente ale revoluției anticomuniste care a dus, câteva zile mai târziu, la căderea regimului Nicolae Ceaușescu.

Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă la discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE
Primul summit al statelor de pe flancul estic. Nicușor Dan participă la discuțiile privind securitatea frontierei de est a UE

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

