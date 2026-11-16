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Atunci, speriată de un incendiu izbucnit în apartament, femeia și-a aruncat bebelușul, de doar cinci luni, de la etajul al treilea al blocului. Apoi a sărit și ea în gol și a scăpat cu viață. Cel mic a murit însă în spital.

Scenele teribile s-au petrecut în ianuarie 2024, într-un bloc din Iași. Mama, care avea atunci 30 de ani, era medic rezident și se afla în casă doar cu bebelușul ei de cinci luni.

Corespondent Știrile PRO TV: „Incendiul a izbucnit în acel apartament de la etajul 3, după ce femeia ar fi aprins niște lumânări și le-ar fi lăsat nesupravegheate, în preajma bebelușului, spun procurorii. Ea ar fi adormit, iar hainele din jur s-au aprins de la lumânări.”

Conform Parchetului, „inculpata l-a aruncat în gol, pe geamul de la dormitor, pe fiul său, în încercarea de a-i salva viața de la pericolul incendiului, apreciind că acesta va fi prins de cele două persoane care se aflau la parterul blocului, cauzând, însă, decesul acestuia”.

A sărit apoi și ea și a supraviețuit căzăturii de la aproximativ 10 metri înălțime. Băiețelul a fost rănit grav la cap și, în ciuda îngrijirilor primite în spital, nu a mai putut fi salvat.

Martoră: „Ea s-a speriat. L-a învelit în plapumă și s-a aruncat. Eram la geam, am văzut cum o căra pe ea și bebelușul l-au luat și l-au urcat într-o mașină.”

Mama, trimisă în judecată pentru ucidere din culpă

Acum, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au finalizat ancheta și au trimis-o în judecată pe mama de 32 de ani pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă. Inițial, femeia fusese cercetată pentru omor. Soțul a divorțat între timp și are de gând să ceară instanței să revină la încadrarea inițială a faptei. Pedeapsa pentru ucidere din culpă este între 1 și 5 ani de închisoare.

Codrin Stupariu, avocatul fostului soț: „Practic, cei doi martori în declarațiile lor spun clar: ai răbdare, nu arunca încă bebelușul, ca să putem să îți facem un culcuș, ea îl aruncă înainte. Și bunicul și tatăl copilului sunt foarte afectați.”

Ancheta a stabilit și că tânăra suferea de o afecțiune psihică și nu își urma tratamentul medicamentos de câteva luni, la momentul tragediei. Expertiza psihiatrică a arătat că a avut discernământ limitat și că va răspunde penal. Prin avocata ei, femeia ne-a transmis că nu vrea să-și exprime punctul de vedere.