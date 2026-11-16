În 2024, speriată de un incendiu izbucnit în apartament, femeia și-a aruncat bebelușul de doar cinci luni de la etajul al treilea al blocului.

Corespondent PROTV: „După aproape trei ani de la tragedia în care bebelușul a murit la spital din cauza rănilor grave la cap, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au finalizat ancheta și au trimis-o în judecată pe mama de 32 de ani acum pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă. Asta pentru că, spun anchetatorii, incendiul din apartament a izbucnit din cauza femeii care ar fi aprins niște lumânări și le-ar fi lăsat nesupravegheate în preajma bebelușului. Ba chiar s-a pus la somn, timp în care focul s-a extins în apartament. Trezită, totuși, în mijlocul vâlvătăii, femeia l-a aruncat pe copil în gol, de la etajul al 3-lea, motivând că a încercat așa să-i salveze viața. Tânăra a apreciat atunci că doi martori pe care i-a văzut jos l-ar fi putut prinde în brațe pe cel mic, numai că, din păcate, oamenii nu l-au prins pe cel mic. Însăși mama a sărit de la etaj mai apoi. Ea a supraviețuit căzăturii, dar cel mic, din păcate, nu. A fost rănit grav la cap și, în ciuda îngrijirilor primite, nu a mai putut fi salvat.”