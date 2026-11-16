Incendiul s-a produs luni în jurul orei locale 03:30 (duminică ora 20:30 GMT) într-un imobil comercial ce adăpostea un restaurant şi locuinţe sociale, a afirmat un reprezentant al poliţiei din districtul Patong, insula Phuket, scrie Agerpres.

„Pompierii au reuşit să stingă incendiul după două ore şi au găsit 11 persoane decedate'', printre care thailandezi şi cetăţeni birmanezi.

Cauza incendiului face obiectul unei anchete.

16 persoane, care au inhalat fum sau au suferit răni cauzate de spargerea ferestrelor, au fost spitalizate, a adăugat reprezentantul poliţiei.

Abordarea de către autorităţile thailandeze a situaţiei securităţii în baruri şi cluburi de noapte suscită de mult timp îngrijorări. În luna iulie, un bar aglomerat din Bangkok a fost cuprins de flăcări din acuza unui scurt-circuit electric, 40 de persoane pierzându-şi viaţa.,

În noaptea de Anul Nou în 2009, un incendiu produs într-o discotecă din capitala thailandeză s-a soldat cu 67 de morţi şi 200 de răniţi.