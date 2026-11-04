Dosarul vizează explozia produsă în 17 octombrie 2025 într-un imobil din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Aceștia sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, relatează News.ro.

Potrivit anchetatorilor, operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale a fost sesizat de șapte ori, în intervalul 16 octombrie 2025, ora 07:08 – 17 octombrie 2025, ora 09:08, cu privire la mirosul de gaz resimțit în două blocuri învecinate. Cu toate acestea, verificările efectuate de angajații trimiși la fața locului au fost incomplete, deși existau indicii privind prezența metanului.

Explozia s-a soldat cu moartea a patru persoane și rănirea altor opt. Toate cele 54 de apartamente ale scării în care s-a produs deflagrația au fost aduse în stare de neîntrebuințare. De asemenea, au fost deteriorate 96 de imobile învecinate și au fost distruse sau avariate 45 de autoturisme.

Cine sunt cei șase inculpați trimiși în judecată

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, inculpații sunt:

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale din zonă;

Doi angajați ai acestuia, instalatori de rețele, care au acționat în calitate de agenți de intervenție de urgență;

Un operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru verificarea și revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;

Doi instalatori autorizați, angajați ai acestei societăți.

În actul de sesizare a instanței, procurorii au reținut că cei șase inculpați au avut contribuții culpabile distincte. După apariția unei scăpări de gaze provenite din sistemul de distribuție, aceștia nu au asigurat măsurile necesare pentru identificarea naturii defectului, localizarea și izolarea sursei și împiedicarea migrării și acumulării gazelor în imobil.

Anchetatorii arată că, în toate cele șase situații, rezultatul s-a produs prin omisiunea îndeplinirii unor obligații de intervenție și de siguranță, starea de pericol fiind menținută până la producerea exploziei.

Operatorul de gaze a fost sesizat de șapte ori înainte de explozie

În ceea ce privește operatorul sistemului de distribuție, procurorii au reținut încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, care impune operarea, întreținerea și repararea sistemului de distribuție în condiții de siguranță.

Normele tehnice aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018 și procedurile interne de intervenție prevăd că, în cazul unei sesizări privind scăpări de gaze, trebuie realizate două operațiuni distincte: identificarea naturii defectului, respectiv stabilirea provenienței gazelor din sistemul de distribuție sau din instalația de utilizare, și localizarea concretă a porțiunii avariate, în vederea izolării acesteia.

Procurorii au identificat mai multe deficiențe în modul în care serviciul de urgență al operatorului a fost desfășurat, coordonat și închis:

Intervențiile inițiale, efectuate de câte un singur agent, nu au fost continuate prin mobilizarea echipei de intervenție și a resurselor necesare localizării și securizării defectului;

Nu a fost asigurat controlul în ordinea și în zonele obligatorii: mai întâi rețeaua de distribuție, căminele celorlalte utilități și subsolurile imobilelor învecinate, apoi echipamentele de reglare și măsurare și, ulterior, instalația de utilizare;

Incidentele au fost închise fără o fundamentare tehnică verificabilă și fără clarificarea rezultatelor măsurătorilor;

Măsurile operative au fost încetate, iar zona a fost părăsită înainte de localizarea defectului și eliminarea totală a gazelor din imobil;

Sesizările succesive din aceeași zonă nu au fost corelate într-o evaluare unitară, deși reapariția mirosului după oprirea și sigilarea alimentării impunea reconsiderarea concluziilor anterioare.

Ce au constatat procurorii în cazul celor doi agenți de intervenție

Primul agent de intervenție, în vârstă de 54 de ani, a intervenit la blocul în care s-a produs ulterior explozia în data de 16 octombrie 2025, între orele 07:54 și 09:19.

Potrivit procurorilor, acesta avea obligația de a identifica tipul defectului prin verificarea, în ordine, a rețelei de distribuție, a echipamentelor de reglare și măsurare și, ulterior, a instalației de utilizare. De asemenea, trebuia să transmită complet informațiile către persoanele cu atribuții de coordonare și să continue activitatea până la predarea amplasamentului către echipa de intervenție.

Anchetatorii îi impută faptul că a efectuat verificări incomplete, fără examinarea efectivă a subsolului și fără controlul rețelei de distribuție în zonele prevăzute de procedură, deși existau indicii privind prezența metanului.

Acesta ar fi orientat evaluarea incidentului către o altă sursă, inclusiv către monoxidul de carbon, gaz incolor și inodor, care nu putea explica mirosul reclamat.

Totodată, nu ar fi comunicat corespunzător constatările și persistența manifestărilor după oprirea alimentării, nu ar fi solicitat continuarea intervenției cu resurse adecvate și ar fi limitat intervenția la întreruperea și sigilarea alimentării instalației de utilizare. Agentul a părăsit locul fără ca defectul din sistemul de distribuție să fie identificat și pus în siguranță.

Al doilea agent de intervenție, în vârstă de 31 de ani, a intervenit de două ori la blocul învecinat, în 16 octombrie 2025, între orele 13:39 și 14:12, și în 17 octombrie 2025, între orele 01:07 și 01:40.

La prima intervenție, acesta a închis și sigilat alimentarea imobilului, fără să verifice rețeaua de distribuție, căminele celorlalte utilități și subsolurile imobilelor învecinate.

La a doua intervenție, după mai mult de 11 ore, mirosul de gaz și alarmele reapăruseră după oprirea alimentării dispuse chiar de el, iar măsurătorile indicau prezența metanului. Cu toate acestea, agentul a apreciat că incidentul nu se confirmă și nu a inițiat continuarea și extinderea verificărilor și nici măsurile necesare identificării și izolării sursei.

Procurorii au reținut răspunderea acestuia, deși explozia s-a produs la blocul învecinat, deoarece manifestările de la ambele imobile proveneau din aceeași sursă: conducta subterană avariată care alimenta blocul 32 și care a rămas sub presiune.

Gazele scăpate din conductă au migrat prin sol și prin infrastructura subterană atât către blocul 32, cât și, în mai mică măsură, către blocul 33. Închiderea alimentării blocului 33 nu putea opri scurgerea.

Potrivit procurorilor, o verificare completă la blocul 33 ar fi putut conduce la identificarea aceleiași surse și la izolarea acesteia. După încheierea celei de-a doua intervenții, la ora 01:40, au mai trecut aproximativ șapte ore și jumătate până la explozie, interval în care puteau fi luate măsurile necesare, inclusiv evacuarea locatarilor.

Ce au făcut instalatorii care au verificat instalația de gaze cu mai mult de 16 ore înainte de explozie

Procurorii susțin că operatorul economic autorizat și cei doi angajați ai săi aveau obligația de a anunța imediat operatorul de distribuție și de a lua de urgență măsuri de siguranță.

Printre acestea se numărau aerisirea încăperilor, localizarea defectului, extinderea controlului în întreaga zonă în care era posibilă infiltrarea gazelor și rămânerea în zonă până la eliminarea totală a gazelor și sosirea echipei operatorului de distribuție.

În 16 octombrie 2025, între orele 16:30 și 17:00, societatea a intervenit prin cei doi angajați ai săi la blocul 32, în baza unui contract de revizie tehnică încheiat cu asociația de proprietari, după oprirea alimentării cu gaze.

Unul dintre instalatori, în vârstă de 23 de ani, a efectuat verificări cu detectorul în spațiile comune, inclusiv în zona accesului către subsol. Celălalt, în vârstă de 26 de ani, a redeschis temporar alimentarea și a participat la verificarea aparatelor de utilizare din două apartamente.

Deși a fost detectată prezența gazelor în imobil, verificările nu au fost extinse la subsol și la celelalte zone de infiltrare. Mirosul a fost atribuit unor materiale arse, iar instalatorii au părăsit imobilul fără să anunțe operatorul de distribuție și fără să asigure aerisirea și supravegherea spațiilor afectate.

Intervenția a avut loc cu mai mult de 16 ore înaintea exploziei.

Procurorii precizează că instalatorilor nu li se impută nerepararea conductei subterane, operațiune care depășea atribuțiile lor și revenea operatorului de distribuție, ci încălcarea obligației distincte de a sesiza imediat operatorul competent și de a menține măsurile de protecție.

Răspunderea persoanei juridice a fost reținută ca răspundere proprie, potrivit art. 135 din Codul penal, pentru modul în care a organizat și prestat, prin personalul său, serviciul contractat.

Cum s-a produs explozia din Rahova. Conducta de gaze a fost perforată în două puncte

Potrivit probelor administrate de procurori, în data de 16 octombrie 2025, aproximativ între orele 06:15 și 07:00, efectele electrice și termice ale unor defecte produse la cablurile electrice subterane au determinat încălzirea și perforarea, în două puncte, a conductei subterane de polietilenă care alimenta cu gaze naturale blocul 32, amplasată între blocurile 32 și 33.

Gazele eliberate în sol au pătruns în canalul termic subteran, au migrat prin acesta către subsolul blocului 32, scara 2, și s-au propagat vertical prin puțul liftului și prin celelalte goluri și canalizații tehnice ale construcției.

Acumularea progresivă a gazelor, îndeosebi la nivelurile superioare ale imobilului, a determinat formarea unui amestec exploziv gaz-aer, care s-a aprins în data de 17 octombrie 2025, la ora 09:08, la nivelul etajelor 5 și 6.

Explozia s-a inițiat într-un apartament de la etajul 5, iar sursa cea mai probabilă de aprindere a fost o scânteie produsă la acționarea unui întrerupător electric.

Anchetatorii precizează că oprirea alimentării cu gaze a instalației de utilizare a imobilului nu a întrerupt scurgerea, deoarece sursa acesteia se afla în amonte, la conducta subterană avariată, componentă a sistemului de distribuție. Acest lucru explică persistența manifestărilor în imobil inclusiv după oprirea alimentării.

De ce au fost trimiși în judecată cei șase inculpați

În privința tuturor celor șase inculpați, procurorii au reținut forma de vinovăție a culpei fără prevedere, prevăzută de art. 16 alin. (4) lit. b) din Codul penal.

Anchetatorii apreciază că fiecare dintre aceștia trebuia și putea să prevadă rezultatul, în raport cu pregătirea profesională, autorizările, atribuțiile și informațiile de care dispunea la momentul intervenției.

Procurorii precizează că rezultatul care trebuia prevăzut nu este mecanismul exact al exploziei, ci riscul tipic pe care normele de siguranță în domeniul gazelor naturale urmăresc să îl prevină: o scăpare de gaze nelocalizată și neizolată, care continuă într-un spațiu locuit și poate conduce la acumularea unei atmosfere explozive.

Operatorul de distribuție a energiei electrice a fost scos de sub urmărire penală

Prin același rechizitoriu, procurorii au dispus clasarea cauzei față de operatorul de distribuție a energiei electrice, care avusese în dosar calitatea de suspect.

Decizia a fost luată întrucât fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

Probele au confirmat că efectul termic al defectului electric a determinat perforarea conductei de gaze, însă nu au evidențiat încălcarea de către operatorul de energie electrică a unei norme tehnice concrete de exploatare, aflate în legătură de cauzalitate cu explozia, și nici posibilitatea acestuia de a prevedea rezultatul în împrejurările concrete.

Patru persoane au murit, iar 54 de apartamente au devenit inutilizabile

Explozia produsă în 17 octombrie 2025 în cartierul Rahova a provocat decesul a patru persoane și vătămarea corporală a altor opt.

Imobilul a fost distrus și degradat, toate cele 54 de apartamente ale scării fiind aduse în stare de neîntrebuințare. Totodată, au fost deteriorate 96 de imobile învecinate și au fost distruse sau deteriorate 45 de autoturisme aflate în proximitate.

Potrivit procurorilor, prin aceste urmări sunt întrunite elementele dezastrului, în sensul art. 254 alin. (2) din Codul penal.

Cei șase inculpați au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.