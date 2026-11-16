Explozia puternică a spart liniștea, luni dimineață, în cartierul Șerbănești din Bacău. Bubuitura s-a auzit și la câteva străzi distanță. Deflagrația s-a produs în locuința unei femei, unde se mai aflau fiica și nepoata ei. Speriați, vecinii au sunat imediat la 112.

Dumitru Pavel, vecin: „Am auzit o bubuitură puternică şi am zis că e cutremur şi am ieşit aşa dezbrăcat afară. Am văzut-o pe vecină arsă”.

Ionel Sârbu, vecin: „Chiar voiam să văd ce s-a întâmplat aici şi mă uitam încolo spre drone că o fi vreo dronă dar când colo...Un foc aşa, un suflu puternic”.

Deflagrația nu a fost urmată de incendiu. La faţa locului au venit pompierii, iar femeia a fost transportată la spital cu arsuri la faţă şi pe mâini.

Ancuţa Socaci, ISU Bacău: „La locul solicitării s-au deplasat o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD, precum şi o ambulanţă din cadrul serviciului de ambulanţă Bacău. Din nefericire în urma exploziei o femeie a suferit arsuri de gradul 1 şi 2 fiind transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate”.

Bogdan Buda, medic UPU Bacău: „Pacienta în vârstă de 64 de ani a ajuns la spital după ce a suferit leziuni prin arsură în urma exploziei unei butelii. Pacienta este stabilă şi a ajuns stabilă la noi. În acest moment este internată în secţia de chirurgie plastică, compartimentul de arşi. Pacienta prezintă arsuri pe suprafaţă de 15% din suprafaţa corporală”.

Fiica ei şi nepoata se aflau în altă cameră și au scăpat nevătămate. La faţa locului a fost chemat şi un specialist de la Inspectoratul de Stat pentru Construcţii pentru că locuinţa a fost serios avariată. Acesta trebuie să stabilească dacă structura de rezistenţă a clădirii este afectată.