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Aceştia l-ar fi constrâns pe Luis Gabriel, prin ameninţări cu violenţa, directe sau voalate, să nu concerteze în vara acestui an la festivalul Nibiru, de la Costineşti. Scopul era de a evita ca artistul să facă concurenţă unor cluburi controlate de membrii grupării. Aceste informaţii se regăsesc în referatul procurorilor prin care se propune arestarea preventivă a membrilor clanului Cămătarilor, relatează News.ro.

Potrivit sursei citate, Nuţu Cămătaru i-a impus şi lui Tzanca Uraganu să cânte gratis în cluburile lor dacă vrea să meargă la acelaşi festival. De asemenea, pe Florin Salam l-au obligat să cânte gratis la opt evenimente în Bucureşti şi în Constanţa, ameninţându-l că, dacă nu se conformează, il bagă în portbagaj. „Vrei să te chem la mine, să te ţin, să nu mai cânţi nicăieri în seara aia? Să-ţi fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru?”, „Îţi sparg urechile-n două de te las surd” şi „Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban şi într-una din astea o să-l bag în portbagaj şi n-o să-l mai las să cânte”, sunt câteva din ameninţările Cămătarilor, cuprinse în document.

„Membrii grupului infracţional organizat au urmărit să obţină controlul asupra activităţii profesionale a unor interpreţi de muzică lăutărească consacraţi la nivel naţional, prin exercitarea unor presiuni şi constrângeri morale, inclusiv prin ameninţări cu acte de violenţă, cu scopul de a-i determina să accepte condiţiile impuse de către aceştia în ceea ce priveşte contractarea, programarea şi desfăşurarea prestaţiilor muzicale. În acest scop, membrii grupului au valorificat ascendentul personal şi reputaţia numitului Balint Ion zis «Nuţu Cămătaru», cunoscut la nivel naţional prin prisma antecedentelor sale infracţionale şi a mediatizării faptelor săvârşite cu violenţă, precum şi teama pe care asocierea celorlalţi membri cu acesta era aptă să o genereze în rândul artiştilor şi al persoanelor care intermediau contractarea acestora”, se arată în referatul procurorilor cu propunere de arestare preventivă a membrilor Clanului Cămătarilor.

Potrivit sursei citate, folosirea numelui şi a autorităţii exercitate de către liderul Ion Balint zis „Nuţu Cămătaru” a reprezentat unul dintre principalele instrumente prin care membrii grupului au urmărit să înfrângă opoziţia artiştilor şi a persoanelor care intenţionau să îi contracteze în afara evenimentelor organizate de grup. Astfel, Nuţu cămătaru a transmis ameninţări atât direct, dar şi prin intermediul celorlalţi membri ai grupului, pe care i-a plasat în apropierea artiştilor, pentru a-i supraveghea, a menţine legătura cu ei, a transmite solicitările sale şi a asigura executarea dispoziţiilor privind participarea la evenimentele organizate de grup.

Anchetatorii au stabilit că, în acest context, Nuţu Cămătaru a conceput un mecanism infracţional bazat pe repartizarea unor sarcini distincte membrilor grupului infracţional organizat, în vederea recrutării, constrângerii şi exploatării interpreţilor de muzică lăutărescă cu scopul obţinerii unor beneficii patrimoniale injuste. De asemenea, acesta şi-a valorificat autoritatea asupra artiştilor de muzică lăutărească prin faptul că este „un lider absolut al celei mai renumite familii” denumită „Clanul Cămătarilor” şi, din această postură, îi putea „determina să accepte condiţiile impuse” şi îi putea împiedica să colaboreze cu organizatorii concurenţi.

„A exercitat în mod direct acţiuni de constrângere morală asupra interpreţilor de muzică lăutărească sau asupra persoanelor care au dorit să îi contracteze direct pe aceştia pentru evenimente muzicale. Astfel, Nuţu Cămătaru, împreună cu membrii grupului coordonat de către acesta, au constrâns mai mulţi interpreţi de muzică lăutărească prin ameninţări cu acte de violenţă să nu concerteze în cadrul altor evenimente organizate în diferite cluburi sau al festivalului „NIBIRU”, de la Costineşti, deoarece acestea concurau cu activitatea desfăşurată în cluburile controlate de grupul infracţional organizat „Office Summer Club” şi „Disco Ring by Office”, precum şi o constrângere morală asupra altor persoane care aveau intenţia de a intermedia contractarea diverşilor artişti, toate în încercarea de a obţine un monopol pe acest segment”, se arată în referatul procurorilor.

Potrivit sursei citate, în perioada 11 martie - 10 august 2026, Nuţu Cămătaru şi Vladimir-Florin Şpac i-au constrâns pe Tudor Luis-Gabriel zis „Luis Gabriel” şi pe managerul acestuia, Czeller Ştefan, să nu participe şi, respectiv, să nu semneze contracte de participare la festivalul Nibiru, de la Costineşti, înjurându-i şi ameninţându-i cu acte de violenţă sau lipsire de libertate, directe sau voalate, precum: „Şi ştii ce mai vrea Nuţu? Să nu semnaţi cu Nibiru, ăla, bă! Că îi faceţi manevră! Să-ţi transmit!” sau „Vrei să-ţi fac când eşti pe datele alea acolo, când sunt afişate, vrei să te chem la mine, să te ţin, să nu mai cânţi nicăieri în seara aia? Să-ţi fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru?. Solicitarea a fost făcută pentru „a nu face concurenţă evenimentelor organizate de membrii grupului infracţional în cluburile pe care aceştia le controlau în aceeaşi staţiune”, respectiv Office Summer Club şi Disco Ring by Office.

Procurorii mai arată, în referatul citat, că în perioada 29 iunie - 9 august 2026, acelaşi Nuţu Cămătaru l-a constrâns pe Andrei Velcu, zis „Tzanca Uraganu”, ameninţându-l că îi „sparge urechile-n două” de îl „lasă surd” sau că îl „sparge” cu „prima ocazie” când îl prinde, să nu se prezinte la concertul organizat în cadrul aceluiaşi festival din Costineşti, în data de 13 august 2026.

Ulterior, Nuţu Cămătaru l-a condiţionat pe Tzanca Uraganu că, dacă vrea să meargă la concertul respectiv în cadrul festivalului Nibiru, interpretul trebuie să concerteze gratuit la evenimentele ce urmau să se desfăşoare în cadrul cluburilor Office Summer Club şi Disco Ring by Office controlate de către membrii grupului infracţional organizat, toate cu scopul de a obţine un folos patrimonial injust, respectiv: „Bă, tu n-auzi ce spun eu? Auzi, să vii gratis aicea când deja m-ai... ai delapidat tot, ai avut 14 persoane când ai cântat de două ori”, se arată în acelaşi referat.

„Cel puţin din luna septembrie 2025 şi până în data de 30 august 2026, Nuţu Cămătaru, în calitate de lider al grupului infracţional organizat, prevalându-se de autoritatea şi influenţa pe care le exercita asupra interpretului de muzică lăutărească Florin Stoian zis «Florin Salam», generate de relaţia îndelungată de colaborare dintre aceştia, de sprijinul financiar şi protecţia pe care i le acordase anterior, precum şi de notorietatea şi reputaţia sa infracţională, cu sprijinul numiţilor Tuţu Radu-Giovani, Şpac Vladimir-Florin şi Nedelcu Giani-Laurenţiu, a acţionat în vederea recrutării interpretului şi menţinerii acestuia într-un raport de subordonare şi control, prin exercitarea repetată a unor acte de constrângere psihică, constând în ameninţări cu acte de violenţă transmise în mod direct ori prin intermediul altor persoane, precum: „Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban şi într-una din astea o să-l bag în portbagaj şi o să-l, n-o să-l mai las să cânte” sau „Dacă cânţi, tot vii! Tu să cânţi... aşa, că vreau eu!”, notează procurorii.

Astfel, pe fondul constrângerii psihice, al ameninţărilor cu violenţa, al intimidărilor şi al stării de temere induse, Nuţu Cămătaru şi ceilalţi membri ai grupului infracţional l-au determinat pe Florin Salam să susţină concerte în în beneficiul lor, în condiţiile stabilite unilateral de ei, gratis sau cu onorarii „semnificativ diminuate” în raport cu cele practicate în mod obişnuit de interpret pentru prestaţii similare.„În acest sens, în perioada 12.04.2026 - 30.08.2026, l-a determinat pe numitul Stoian Florin zis «Florin Salam» să presteze servicii muzicale la un număr de circa opt evenimente ce au avut loc în Municipiul Bucureşti şi Judeţul Constanţa, exercitând totodată un control absolut cu sprijinul lui Tuţu Radu-Giovani şi Nedelcu Giani-Laurenţiu (persoană care cunoştea situaţia de fapt raportată la interpretul de muzică lăutărească Stoian Florin zis „Florin Salam” şi care a avut ca rol organizarea unor evenimente muzicale în cadrul cluburilor „Office Summer Club” şi „Disco RING by Office”, precum şi evenimente la Hala Laminor din Municipiul Bucureşti cu acest interpret şi remiterea unor sume de bani obţinute din aceste concerte către liderul grupului infracţional organizat)”, arată anchetatorii.

„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban şi într-una din astea o să-l bag în portbagaj şi o să-l, n-o să-l mai las să cânte” sau „Să nu zică că cântă de frică” sunt ameninţări adresate de Nuţu Cămătaru lui Florin Salam, constrâns să concerteze gratis la evenimente, toate acţiunile având ca scop „obţinerea unor foloase patrimonial de către membrii grupului infracţional”.

Potrivit procurorilor, în data de 12 aprilie 2026, Florin Salam a concertat la evenimentul organizat de către membrii grupului infracţional la Hala Laminor din Bucureşti, în condiţiile impuse prin constrângere de aceştia. De asemenea, acelaşi interpret a cântat, sub constrângere, la mai multe date, în cluburile Disco RING by Office şi Office Summer Club, controlate de membrii grupului infracţional organizat.

Procurorii DIICOT au solicitat, joi, arestarea preventivă a fraţilor Nuţu şi Sile Cămătaru şi a altor şapte persoane, toţi reţinuţi în dosarul care vizează controlarea activităţii unor interpreţi de muzică lăutărească şi manele.

Ulterior, aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Decizia nu este definitivă, putând fi formulată contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare.

În urma percheziţiilor făcute în dosar au fost confiscaţi 420.000 de euro, 3 arme neletale şi a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 3 autoturisme de lux.