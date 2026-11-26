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Sentința vine la șapte ani după tragedie și stabilește condamnări care, cumulate, depășesc 16 ani de închisoare pentru cinci angajați din învățământ, administrație și sănătate.

Hotărârea judecătorilor prevede și plata unor daune morale de 400.000 de lei pentru mama copilului. Decizia nu este însă definitivă.

Cele mai mari pedepse, de câte patru ani de închisoare cu executare, le-au primit două femei care conduceau, la acea vreme, Școala Profesională Brăești și unitatea gimnazială din satul Buda, județul Iași, unde s-a produs tragedia. Potrivit procurorilor, niciuna dintre ele nu a luat măsuri pentru înlocuirea sau consolidarea capacelor de la fosa septică. Drept urmare, pe 15 aprilie 2019, un băiețel de trei ani, care își însoțea fratele mai mare la o acțiune de plantare de pomi în curtea instituției, a căzut în bazin și și-a pierdut viața.

Gheorghe Silică, tatăl copilului decedat: „La un moment dat, el s-a cerut la baie și înapoi nu s-a mai întors. Nu l-a luat nimeni în seamă și... asta este.”

Apărătorul directoarei a susținut, la proces, că principala vinovată ar fi mama copilului, care l-a trimis nesupravegheat la școală. Femeia spune însă că băiețelul frecventa grădinița de acolo.

Bogdan Gust, avocatul uneia dintre inculpate: „Acel minor nu era înscris la școală, nu era sub tutela sau autoritatea niciunuia dintre cadrele didactice, cu atât mai puțin a directorului.”

Și cea de-a doua inculpată se declară nevinovată.

Carmen Codreanu, avocata uneia dintre inculpate: „Considerăm că este o sentință netemeinică și nelegală. Cu siguranță, noi vom ataca această hotărâre. Ar fi trebuit să se dispună o soluție de achitare.”

Ambele femei lucrează și acum la aceeași școală, care a fost mutată însă într-o clădire nouă.

Cătălin Bența, directorul Școlii Gimnaziale Brăești: „De ieri sunt în concediu medical.”

Reporter: „După ce au aflat de sentință?”

Cătălin Bența, directorul Școlii Gimnaziale Brăești: „Cred că da.”

Pentru uciderea din culpă a copilului a fost condamnat la trei ani de închisoare și viceprimarul comunei, care, spun procurorii, avea obligația de a preveni riscurile din școală și de a asigura securitatea elevilor. Nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, iar apărătorul lui a transmis că nu comentează sentința.

Instanța i-a găsit vinovați și pe doi inspectori ai Direcției de Sănătate Publică Iași, care ar fi fost desemnați să verifice dacă școala îndeplinește condițiile de funcționare.

Procurorii spun că nu au efectuat controlul sau l-au făcut necorespunzător. La proces, apărarea a susținut că verificarea foselor nu era de competența lor.

Totuși, instanța i-a condamnat la câte doi ani și jumătate de închisoare. Unul dintre ei beneficiază de suspendarea executării pedepsei.

Judecătoria Pașcani nu a făcut publică până acum motivarea sentinței.