Unul dintre ei i-ar fi promis femeii că o angajează în echipa unei celebrități din această țară, apoi ar fi convins-o să investească bani în active, pentru o dobândă uriașă. Suspecții sunt cercetați pentru înșelăciune.

Femeia înșelată este activă pe rețelele sociale și părea fascinată de celebrul actor coreean Park Seo-joon. Presupușii escroci, mamă și fiu, ar fi observat această pasiune a ei pentru star și au găsit subiect de conversație.

Au abordat-o în limba engleză și unul dintre ei ar fi pretins că este chiar Park Seo-joon, iar celălalt ar fi jucat rolul managerului actorului. Treptat, i-ar fi câștigat încrederea femeii și i-ar fi trimis mai multe imagini cu echipa care se ocupă de cariera vedetei. I-ar fi oferit victimei chiar și un loc de muncă.

Soțul victimei: „I-a zis că, uite, îți propun să lucrezi la noi, că îți oferim un job ca lumea în industria filmului. Chiar îi trimisese niște filme cu el, adică filme de acțiune, filme, și arăta tot staff-ul lui, unde lucrează, cum face. Trebuia să-i țină evidența, un fel de contabilitate. Lucra, adică îi dăduse deja de lucru”.

Reporter: A reușit să ia vreun salariu?

Soțul victimei: „Nu.”

Convinsă că vorbește cu actorul și cu managerul lui, femeia a devenit entuziastă când i s-ar fi promis câștiguri importante - dacă investește bani în firmele celor doi.

Femeia le-ar fi trimis bărbatului și mamei sale aproape 90.000 de euro, în 20 de tranșe, fără să verifice unde ajung banii. Când dobânzile promise nu au mai apărut, soțul victimei a devenit suspicios.

Soțul victimei: „L-am verificat, dar prea târziu. Am verificat pe Google, și când colo era o firmă de detergenți sau ceva din ăsta, de produse din astea de curățenie. Atunci mi-am dat seama că e ceva în neregulă. Banii sunt din împrumuturi”.

Reporter: Cât plătiți pe lună?

Soțul victimei: „Foarte mult. Nu pot să vă spun, e foarte mare suma.”

Aproximativ 450.000 de lei ar fi prejudiciul pe care anchetatorii de la Biroul de Investigare a Criminalității din Buzău l-au stabilit în urma cercetărilor. Judecătorii au emis mandate de percheziție, iar anchetatorii au descins acum la adresele suspecților.

Ane Marie Vrapciu, IPJ Buzău: „Polițiștii au descoperit și au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare, dar și alte mijloace de probă utile soluționării cauzei.”

Astfel de fraude au atras atenția și autorităților din Coreea de Sud, care vorbesc despre un adevărat fenomen.

Cezar Bărbucenu, purtător de cuvânt Directoratul Național de Securitate Cibernetică: „Autoritățile coreene au avertizat cu privire la aceste tipuri de înșelătorii. Au spus că sunt foarte multe campanii de înșelătorie cu privire la formații de tip rock, pop coreene foarte celebre, prin care anumiți infractori targetează persoane care sunt fani, îi momește cu fel și fel de tehnici de inginerie socială să investească, eu știu, în trustul lor, în campaniile lor.”

Cei doi, femeia de 47 de ani și fiul ei de 29 de ani, au fost audiați și sunt cercetați în libertate pentru înșelăciune. Banii pe care i-au primit escrocii nu au fost recuperați.