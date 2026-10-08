Rodolfo Bianchi, în vârstă de 50 de ani, din provincia Cosenza, este judecat în prezent de Tribunalul din Roma, sub acuzația de tentativă de înșelăciune, după ce ar fi „asamblat un bilet de loterie instantanee din seria «Il Miliardario Maxi» Gratta&Vinci, folosind două bilete diferite, care inițial nu erau câștigătoare”, astfel încât acesta să pară câștigător și să poată obține un premiu de 10.000.540 de euro, potrivit actului de acuzare, relatază Il Messaggero.

Bărbatul a fost denunțat după ce o verificare a biletului a confirmat că acesta era falsificat. În urma sesizării a fost deschisă o anchetă, care s-a încheiat cu trimiterea în judecată a inculpatului.

La primul termen, desfășurat în sala 20 a Palatului de Justiție din piazzale Clodio, primii martori au răspuns întrebărilor procurorului Mario Pesci și ale avocatei Anna Russo, reprezentanta Lotterie Nazionali SRL, concesionarul Agenției Vamale și a Monopolurilor de Stat.

Pe 22 august 2019, Bianchi s-a prezentat la biroul de premii al Lotterie Nazionali SRL, situat pe viale del Campo Boario, și a prezentat un bilet Gratta&Vinci din seria „Il Miliardario Maxi”, susținând că a câștigat peste 10 milioane de euro.

Ce au observat angajații

În urma verificărilor efectuate de angajați, „s-a constatat că biletul prezenta mai multe nereguli”, se arată în plângere.

Biletul prezentat la biroul de premii era rupt pe orizontală, iar unele părți erau lipite cu bandă adezivă. În diferite zone de joc, „maxi bonus” (numărul 20) și „numere câștigătoare” (56 și 19), apăreau anumite numere care corespundeau unor numere identice din secțiunea „Numerele tale”. Împreună cu multiplicatorul „X5”, acestea ar fi indicat aparent un câștig de 10.000.540 de euro, suma revendicată de Bianchi.

„În combinația originală, însă, biletul nu era câștigător, ci a rezultat în urma asamblării a două bilete diferite. În plus, un astfel de premiu nici măcar nu este prevăzut printre câștigurile totale care pot fi obținute la această loterie”, se arată în plângere.

Tentativa de înșelăciune a fost dejucată doar datorită verificărilor efectuate pentru stabilirea autenticității biletului. Potrivit Parchetului, inculpatul „a întreprins acțiuni concrete, îndreptate fără echivoc spre obținerea unui folos necuvenit, însă nu și-a dus planul la bun sfârșit din cauze independente de voința sa”.

Biletul fals a fost ulterior sechestrat de autoritățile judiciare. La următorul termen, stabilit pentru 11 ianuarie, vor fi audiați alți martori, iar procurorul va susține pledoaria finală.

Nu este primul caz de acest fel. Lotterie Nazionali SRL s-a confruntat în repetate rânduri cu tentative de fraudă puse la cale prin aceeași metodă: „decuparea și asamblarea” a două bilete necâștigătoare, pentru a obține unul care să pară câștigător.

Din fericire, concesionarul Agenției Vamale și a Monopolurilor a reușit să descopere frauda.