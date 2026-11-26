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Incidentul s-ar fi petrecut într-un apartament din București. Procurorii au deschis o anchetă, iar trei suspecți au fost arestați preventiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol.

Totul s-a petrecut în luna septembrie, spun procurorii DIICOT, când primarul Municipiului Baia Mare ar fi fost ademenit să meargă în apartamentul din Capitală al unei tinere, o fostă angajată a instituției pe care el o conduce.

A ajuns acolo, însă, după câteva minute, în locuință au dat buzna mai multe persoane care purtau cagule pe față. Bărbații l-au imobilizat și au început să îl amenințe. Au urmat apoi scene îngrozitoare, susține edilul.

Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare: „M-au pus la pământ, m-au încătușat, mi-au pus un căluș în gură, au fost momente cumplite. Am fost umilit și apoi am fost forțat să consum o substanță. La un moment dat a sunat cineva la ușa apartamentului și mi-au pus un cuțit la gât, mi-au spus că dacă scot vreo vorbă o să o pățesc mai rău”.

În timp ce îi puneau căluș în gură și îi tăiau hainele, suspecții i-au impus mai multe condiții, spun anchetatorii. Aceștia i-ar fi cerut primarului să convingă un jurnalist local să șteargă mai multe postări de pe rețelele sociale și să îl înscrie pe unul dintre atacatori într-un partid politic. Potrivit procurorilor, a existat și o tentativă de agresiune sexuală asupra edilului, care nu a fost însă dusă la capăt. Întreaga scenă, gândită să fie compromițătoare, a fost filmată cu o cameră video.

După o oră, edilul a fost lăsat să plece și a mers direct la Parchet, unde a depus plângere. Potrivit primarului, procurorii i-ar fi cerut să se întâlnească din nou cu agresorii și să le îndeplinească solicitările, pentru a-i putea prinde în flagrant. A urmat o operațiune sub acoperire, care s-a încheiat cu mai multe percheziții.

Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare: „La percheziții s-au găsit toate elementele probatorului pe care le-am sesizat eu în denunț, mai puțin camera cu care s-a filmat”.

Primarul susține că agresorii sunt doi frați din Baia Mare, oameni de afaceri care dețin mai multe clădiri ridicate fără autorizație. În ultima perioadă, aceștia au fost amendați de municipalitate pentru diverse nereguli, inclusiv la o sală de evenimente.

Cea care l-ar fi ademenit în apartamentul din Capitală este o fostă angajată a primăriei, pe care edilul o cunoștea. Tânăra l-ar fi convins să vină acolo sub pretextul că vor discuta despre o posibilă reangajare a ei în instituție.

Toți cei trei suspecți au fost arestați preventiv 30 de zile pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol.