Marius Isăilă a fost eliberat de judecători după 13 zile de arest. Fostul senator ar fi dat mită de un milion de euro la MApN

Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au decis joi eliberarea din arest a fostului senator Marius Ovidiu Isăilă, acuzat că a încercat printr-un intermediar să-i ofere un milion de euro ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Marius Ovidiu Isăilă a fost arestat preventiv de Tribunalul Bucureşti pe 7 noiembrie, însă Curtea de Apel Bucureşti a decis joi ca el să fie eliberat, urmând să fie cercetat în libertate sub control judiciar.

Acuzații de mită

DNA îl acuză pe Isăilă că ar fi promis indirect, prin intermediul fostului comisar-şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, suma de un milion de euro mită pentru ministrul Apărării.

În schimbul acestor bani, Isăilă dorea că Moşteanu să-şi exercite influenţa asupra conducerii Romtehnica, cu acţionar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată.

Ulterior, Berceanu a dezvăluit că i s-au propus 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere care viza aducerea de muniţie din Kazahstan şi vinderea ulterioară a acesteia către un stat european.

"Eu am denunţat fapta în faţa organelor de urmărire penală. Am mers la DNA. Cu ei am construit strategia şi, în multele variante pe care le-am avut, am ales-o pe aceea de a merge mai departe şi de a devoala tot ce se află în spatele acestei structuri: oameni, intenţii şi modul lor de business", declara pe 10 noiembrie fostul şef al Gărzii de Mediu.

El a menţiona că a fost contactat iniţial de către un membru al unui partid politic pentru a-şi exprima punctul de vedere în legătură cu proiecte privind energia regenerabilă.

Detalii despre afacerea cu muniţie

"În mare, lucrurile stau în felul următor: O structură din afara României s-a gândit să aducă pe teritoriul european muniţie de tip rusesc, pe care s-o livreze unui stat european. Acest stat s-o cumpere cu bani din fondul SAFE şi s-o revândă pe piaţa din Ucraina, pentru că au nevoie. Foarte mare parte din artileria lor se bazează pe muniţie de tip rusesc. Noi vorbim de nişte actori statali în această afacere şi nu vorbim doar de persoane precum Isăilă. Au crezut că găsesc un punct slab, din datele lor, pe teritoriul României, ca membru NATO, şi atunci s-au gândit că aceasta este o oportunitate de a introduce acest armament prin România, să-l revopsească pentru a dispărea cumva provenienţa muniţiei şi să fie revândută. În paralel, era vorba şi de o altă afacere, de a crea o fabrică de armament sau de muniţie, respectiv, pe teritoriul României de către această structură", spunea Octavian Berceanu.

Şi ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a confirmat faptul că o persoană a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu compania naţională Romtehnica, însă a menţionat că a refuzat "categoric" orice întâlnire cu persoana respectivă.

