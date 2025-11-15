De ce cere arest la domiciliu Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să cumpere influența ministrului Apărării

15-11-2025 | 10:28
Fostul senator Marius Isăilă, cercetat pentru cumpărare de influență, le-a cerut, vineri, judecătorilor să-l lase în arest la domiciliu.

Daniel Nițoiu

Acesta a susținut în fața instanței că procurorii DNA nu au suficiente probe și că interceptările din dosar ar fi trunchiate. Pronunțarea deciziei a fost amânată pentru marți.

Arestat preventiv pe 7 noiembrie pentru că plănuia să cumpere influența ministrului Apărării cu 1 milion de euro, fostul senator Marius Isăilă s-a plâns judecătorilor Curții de Apel că măsura este prea dură în raport cu probele prezentate de procurori.
Acesta susține că merită să fie cercetat în libertate, mai ales că ar fi colaborat cu anchetatorii.

Ștefan Șopron, avocatul lui Ovidiu Isăilă: Se pare că... și din ce rezulta, că faptele prezentate și apărute în presa nu sunt cele reale.
Reporter: De ce?
Ștefan Șopron: Pentru că sunt trunchiate multe din probele DNA.

În schimb, procurorii au amintit instanței că Marius Isailă nu se află la prima acuzație de acest fel și că a săvârșit faptele în stare de recidivă, fiind eliberat condiționat în urma cu câțiva ani.

octavian berceanu
Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, denunțător în dosarul fostului senator PSD care oferea 1 mil. euro șpagă

Denunțătorul din acest nou dosar susține că întreaga poveste este mult mai amplă. Anchetatorii ar avea în față o acțiune a unui actor statal străin, care ar fi pus în pericol siguranța națională.

Octavian Berceanu, denunțătorul: „Cred că instituțiile trebuie să caute adânc să vadă care sunt conexiunile pentru că Isăilă nu avea cum să fie singur. Și o astfel de structură m-aș fi așteptat să fie reperata de instituțiile statului înainte să aibă orice discuție cu mine”.

Dacă vă fi găsit vinovat pentru cumpărare de influență, fostul senator riscă între 2 și 7 ani de închisoare. La aceasta se va adaugă restul de pedeapsă de aproape 2 ani de la condamnarea din 2016.

