Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane fiind reţinute, informează, vineri, Poliţia Română.

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracţională a unor persoane care efectuau transporturi de droguri de mare risc (cocaină) cu autorulote, către ţări din Europa de Vest, utilizând ruta balcanică ce tranzitează România.

Anchetatorii au localizat o autorulotă, în judeţul Sibiu, în care se aflau doi cetăţeni sârbi, un bărbat şi o femeie, de 37 şi 46 de ani, iar, în urma controlului efectuat, au fost descoperite 264 de pachete, ce conţineau, în total, 66,5 kg de cocaină.

Cocaina, cu o valoare pe „piaţa neagră” de 3,5 milioane de euro, a fost găsită ascunsă sub somiera patului amplasat în rulotă.

De asemenea, au fost descoperite şi ridicate sume de bani în valoare de 3.500 de euro, 200 de dolari şi patru dispozitive mobile de telecomunicaţii, precizează IGPR.

Rulota ar fi tranzitat graniţa Bulgaria-România prin punctul Giurgiu.

Pe 13 august cele două persoane au fost reţinute, iar pe 14 august Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a acestora.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor S.C.C.O. Giurgiu şi Biroului Poliţie Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea - Deva din cadrul Poliţiei Române.

