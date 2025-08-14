Un tânăr în sevraj din Sibiu și-a ucis bunicul imobilizat la pat. Bătrânul i-a interzis unei rude să îi dea bani nepotului

Stiri Socante
14-08-2025 | 17:09
Caz șocant în Sibiu. Un tânăr cunoscut drept consumator de droguri este arestat, suspectat că, aflat în sevraj, și-ar fi ucis bunicul imobilizat la pat.

autor
Octavian Moldovan

Acum două nopți, l-a bătut pe bătrân și l-a sufocat, iar victima a murit a doua zi la spital.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Scandalul din familie s-a petrecut luni noaptea, când acasă erau doar bunicul de 82 de ani și nepotul, de 23. Tânărul i-a cerut insistent bani unei verișoare venite în vizită, dar bătrânul i-a interzis fetei să-i dea. După plecarea ei, băiatul a răbufnit.

Eva Pop, mătușa suspectului: „Părerea mea e că a fost sub influența băuturii și era sub influența drogurilor.”

Reporter: „Folosea banii de la bunicul de la rude pentru diferite substanțe?”

Eva Pop, mătușa suspectului: „Da, de unde apuca să ia bani sau de unde primea pe astea îi consuma, asta era la ordinea zilei.”

A doua zi dimineață, mult mai lucid, tânărul le-a povestit rudelor că altcineva a intrat peste ei în casă și i-a bătut. Abandonat într-o baltă de sânge, bătrânul încă trăia și a fost dus de urgență la spital. Însă, medicii nu l-au putut salva.

Elsa Rancea, mama suspectului: „Nu știu ce a avut în cap, Dumnezeu va ști... Și el acum. Nu știu ce a avut, ce nu a avut. Nu pot să-mi dau cu seama. Era agresiv, era agresiv, foarte agresiv era.”

Reporter: „Ați reușit vreodată să-l mai potoliți?”

Elsa Rancea, mama suspectului: „Greu de tot, greu de tot…”

Părinții tânărului povestesc că de câțiva ani viața lor devenise un coșmar. Consumator de droguri, băiatul nu și-a găsit de lucru, și făcea crize îngrozitoare când nu mai avea stupefiante. Internările repetate la psihiatrie n-au dat niciun rezultat. Ca să facă rost de bani, el fie fura lucruri din casă, fie îi lua la bătaie pe cei din familie.

Toma Lungu, tatăl suspectului: „Tot timpul era agresiv când era băut, când se droga. Era el agresiv, dar nu ne-am gândit la omor, că ajungem la problemele astea. Consuma droguri, alcool, tot ce era mai rău.”

Reporter: „Nu ați reușit niciodată să-l convingeți să se lase?”

Toma Lungu, tatăl suspectului: „Niciodată, niciodată."

Arestat preventiv pentru tentativă de omor, tânărul și-a recunoscut fapta, și le-a spus anchetatorilor că ar fi fost băut când a comis crima.

