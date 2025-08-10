Capturi-record de droguri în România. Polițiștii au confiscat anul acesta două tone de stupefiante, dublu față de 2024

România nu mai este ferită de droguri. Dovada că, de la începutul anului și până acum, polițiștii au capturat aproape două tone de stupefiante, dublu față de tot parcursul lui 2024.

Substanțele interzise au fost găsite în transporturi de canapele, gresie sau faianță, pentru că traficanții sunt din ce în ce mai inventivi.

Drogurile – în mare parte cocaină și canabis – erau aduse în special din Spania prin intermediul coletăriei.

Un exemplu a fost luna trecută, când un tânăr de 29 de ani a cumpărat 53 de kilograme de canabis pe care le-a expediat în România. Drogurile erau ascunse în interiorul unor canapele. Individul și complicele său au fost prinși în București când încercau să ridice pachetele cu droguri.

Un altul a adus tot din Spania, cocaină și canabis, în valoare de trei milioane de euro într-un transport de gresie, dar și în interiorul a patru automatele de cafea.

Iar în aprilie, doi bărbați ar fi amenajat într-un depozit din Brașov un laborator ilegal de droguri. Înăuntru, autoritățile au fost găsite cantități impresionante de substanțe chimice cu care aceștia plănuiau să facă metamfetamină și MDMA.

Până acum, autoritățile au făcut peste 1800 de percheziții, iar cel puțin 600 de persoane au fost arestate preventiv sau la domiciliu.

