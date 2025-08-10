Capturi-record de droguri în România. Polițiștii au confiscat anul acesta două tone de stupefiante, dublu față de 2024

Stiri actuale
10-08-2025 | 19:47
×
Codul embed a fost copiat

România nu mai este ferită de droguri. Dovada că, de la începutul anului și până acum, polițiștii au capturat aproape două tone de stupefiante, dublu față de tot parcursul lui 2024.

autor
Cristina Dobre

Substanțele interzise au fost găsite în transporturi de canapele, gresie sau faianță, pentru că traficanții sunt din ce în ce mai inventivi.

Drogurile – în mare parte cocaină și canabis – erau aduse în special din Spania prin intermediul coletăriei.

Un exemplu a fost luna trecută, când un tânăr de 29 de ani a cumpărat 53 de kilograme de canabis pe care le-a expediat în România. Drogurile erau ascunse în interiorul unor canapele. Individul și complicele său au fost prinși în București când încercau să ridice pachetele cu droguri.

Un altul a adus tot din Spania, cocaină și canabis, în valoare de trei milioane de euro într-un transport de gresie, dar și în interiorul a patru automatele de cafea.

Citește și
Donald Trump
Cine e ”unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, pentru care SUA oferă 50 de milioane de dolari să-l prindă

Iar în aprilie, doi bărbați ar fi amenajat într-un depozit din Brașov un laborator ilegal de droguri. Înăuntru, autoritățile au fost găsite cantități impresionante de substanțe chimice cu care aceștia plănuiau să facă metamfetamină și MDMA.

Până acum, autoritățile au făcut peste 1800 de percheziții, iar cel puțin 600 de persoane au fost arestate preventiv sau la domiciliu.

Răfuială în trafic la Timișoara. Două mașini s-ar fi ciocnit intenționat, iar polițiștii au găsit săbii într-una dintre ele

Sursa: Pro TV

Etichete: droguri, politie,

Dată publicare: 10-08-2025 19:47

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Un tânăr din Prahova, arestat după ce și-a scos brățara de monitorizare și a fugit. Și-a bătut bunica pentru bani de droguri
Stiri actuale
Un tânăr din Prahova, arestat după ce și-a scos brățara de monitorizare și a fugit. Și-a bătut bunica pentru bani de droguri

Un individ de 27 de ani, din Prahova a ajuns după gratii după ce și-a scos brățara de monitorizare pe care i-au pus-o polițiștii și a fugit într-o pădure.

Cine e ”unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, pentru care SUA oferă 50 de milioane de dolari să-l prindă
Stiri externe
Cine e ”unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, pentru care SUA oferă 50 de milioane de dolari să-l prindă

Administrația condusă de președintele Donald Trump a dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro.

Captură record de droguri în Franța, transportată de un șofer român. Ar putea fi o rețea de traficanți internațională
Stiri externe
Captură record de droguri în Franța, transportată de un șofer român. Ar putea fi o rețea de traficanți internațională

Captură record de droguri în Franța, descoperită în camionul condus de un șofer român. Autoritățile au confiscat peste 200 de kilograme de cocaină ascunse în vehicul. Șoferul a fost condamnat deja la 4 ani de închisoare.

Grupare de traficanți coordonată dintr-o închisoare din Germania, destructurată la Bacău. Drogurile erau trimise prin curier
Stiri externe
Grupare de traficanți coordonată dintr-o închisoare din Germania, destructurată la Bacău. Drogurile erau trimise prin curier

O grupare suspectată de trafic de droguri condusă de un bărbat aflat la închisoare în Germania a fost destructurată de polițiștii din Bacău.

Rețea de traficanți de droguri, destructurată în Cluj. Suspecții se foloseau de apropiați pentru a evita expunerea directă
Stiri actuale
Rețea de traficanți de droguri, destructurată în Cluj. Suspecții se foloseau de apropiați pentru a evita expunerea directă

Două persoane au fost reţinute de poliţiştii clujeni pentru trafic de droguri de mare risc, cercetările relevând faptul că acestea nu s-ar fi implicat direct în tranzacţii, ci ar fi apelat la persoane din anturajul lor.

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12