Dependenții de droguri, jocuri de noroc și chiar de ecrane se pot trata în primul centru de stat, în județul Olt

Dependenții de droguri, alcool, jocuri de noroc sau chiar de ecrane pot continua tratamentul după dezintoxicare în centre de stat.

Prima secție de adicții s-a deschis joi în județul Olt. Medicii spun că etapa este esențială pentru vindecarea de durată.

La Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci, noua secție are 24 de paturi în 12 saloane. Pacienții vor primi tratament personalizat, consiliere psihologică și sprijin pentru menținerea abstinenței. Tot mai mulți cer ajutor după sevraj.

Centre similare vor apărea la Bistrița, Hunedoara, Cluj și Timiș, unde unul va fi dedicat minorilor.

