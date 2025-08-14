Dependenții de droguri, jocuri de noroc și chiar de ecrane se pot trata în primul centru de stat, în județul Olt

14-08-2025
Dependenții de droguri, alcool, jocuri de noroc sau chiar de ecrane pot continua tratamentul după dezintoxicare în centre de stat.  

Daniel Preda,  Roxana Vlădășel

Prima secție de adicții s-a deschis joi în județul Olt. Medicii spun că etapa este esențială pentru vindecarea de durată.

La Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci, noua secție are 24 de paturi în 12 saloane. Pacienții vor primi tratament personalizat, consiliere psihologică și sprijin pentru menținerea abstinenței. Tot mai mulți cer ajutor după sevraj.

Centre similare vor apărea la Bistrița, Hunedoara, Cluj și Timiș, unde unul va fi dedicat minorilor

România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de rețelele sociale. Vara, timpul petrecut pe telefon crește

România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de rețelele sociale. Vara, timpul petrecut pe telefon crește

Pentru mulți tineri și adolescenți dependența de telefon se accentuează vara. Media zilnică de utilizare a ecranelor crește alarmant și ajunge să depășească 6 ore.

