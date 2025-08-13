Portughez prins la Roman cu droguri de mare risc. Bărbatul ar fi adus în țară peste un kilogram de stupefiante

13-08-2025 | 14:52
Un cetăţean portughez în vârstă de 60 de ani este cercetat de procurorii DIICOT, după ce a fost prins în flagrant, în Roman, cu droguri de mare risc în portbagaj. Bărbatul avea peste 300 de grame de cocaină.

Elena Bejinaru

Polițiștii antidrog l-au oprit pe portughez pe o stradă din Roman, județul Neamț, într-o operațiune spectaculoasă. Aveau informații că se duce să se întâlnească cu un cumpărător. Au percheziționat mașina și au găsit 360 de grame de cocaină.

Suspectul a fost reținut și dus la sediul poliției pentru a fi audiat. Din cercetările făcute de polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii DIICOT, a rezultat că bărbatul a introdus în țară un kilogram de cocaină, în luna aprilie a acestui an.

A vândut parte din marfă în trei județe: Vaslui, Neamț și Iași, iar acum, spun anchetatorii, urma să facă o nouă tranzacție.

Portughezul, în vârstă de 60 de ani, este cercetat pentru introducere în țară și trafic de droguri de mare risc, infracțiuni pentru care procurorii au propus arestarea acestuia. Cocaina este un drog scump. Pe piața neagră, un gram costă în jur de 150 de euro.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 13-08-2025 13:25

Capturi-record de droguri în România. Polițiștii au confiscat anul acesta două tone de stupefiante, dublu față de 2024

România nu mai este ferită de droguri. Dovada că, de la începutul anului și până acum, polițiștii au capturat aproape două tone de stupefiante, dublu față de tot parcursul lui 2024.

Un tânăr din Prahova, arestat după ce și-a scos brățara de monitorizare și a fugit. Și-a bătut bunica pentru bani de droguri

Un individ de 27 de ani, din Prahova a ajuns după gratii după ce și-a scos brățara de monitorizare pe care i-au pus-o polițiștii și a fugit într-o pădure.

Captură record de droguri în Franța, transportată de un șofer român. Ar putea fi o rețea de traficanți internațională

Captură record de droguri în Franța, descoperită în camionul condus de un șofer român. Autoritățile au confiscat peste 200 de kilograme de cocaină ascunse în vehicul. Șoferul a fost condamnat deja la 4 ani de închisoare.

Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, miercuri, o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală. El a anunțat noi taxe și impozite, precum și ”schimbarea paradigmei în privința modului care tratăm multinaționalele”.

Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent

Mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin.

Explicații oficiale în cazul isteriei 5G. Cât de cancerigenă poate fi tehnologia, în comparație cu o murătură

Încă de la apariția ei, tehnologia 5G a dat naștere unor controverse serioase în rândul multor oameni, care se tem că o astfel de antenă le-ar putea afecta sănătatea.

