Portughez prins la Roman cu droguri de mare risc. Bărbatul ar fi adus în țară peste un kilogram de stupefiante

Un cetăţean portughez în vârstă de 60 de ani este cercetat de procurorii DIICOT, după ce a fost prins în flagrant, în Roman, cu droguri de mare risc în portbagaj. Bărbatul avea peste 300 de grame de cocaină.

Polițiștii antidrog l-au oprit pe portughez pe o stradă din Roman, județul Neamț, într-o operațiune spectaculoasă. Aveau informații că se duce să se întâlnească cu un cumpărător. Au percheziționat mașina și au găsit 360 de grame de cocaină.

Suspectul a fost reținut și dus la sediul poliției pentru a fi audiat. Din cercetările făcute de polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii DIICOT, a rezultat că bărbatul a introdus în țară un kilogram de cocaină, în luna aprilie a acestui an.

A vândut parte din marfă în trei județe: Vaslui, Neamț și Iași, iar acum, spun anchetatorii, urma să facă o nouă tranzacție.

Portughezul, în vârstă de 60 de ani, este cercetat pentru introducere în țară și trafic de droguri de mare risc, infracțiuni pentru care procurorii au propus arestarea acestuia. Cocaina este un drog scump. Pe piața neagră, un gram costă în jur de 150 de euro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













