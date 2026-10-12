Știrea este în curs de actualizare!

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Apărătorul său îi va transmite judecătorului de drepturi și libertăți că fostul candidat la prezidențiale ar trebui să aibă parte de o măsură preventivă mai blândă, în condițiile în care, spune același apărător, Călin Georgescu nu s-ar sustrage de la urmărirea penală.

De asemenea, el susține că nu există dovezi că ar avea asemenea intenții și nici nu ar încerca să zădărnicească aflarea adevărului.

Săptămâna trecută, omul de afaceri Ionel Rusen, celălalt inculpat arestat preventiv în acest dosar cu acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, a făcut o cerere similară, dar a fost respinsă ca nefondată.

Foarte important de precizat este faptul că cererea de înlocuire a arestării preventive formulate de Călin Georgescu va fi judecată de același judecător care a dispus, în prima fază, atunci când procurorii DIICOT au cerut arestarea sa preventivă, plasarea lui sub control judiciar.

Termen în dosarul lui Horațiu Potra

Tot luni, 12 octombrie, de la ora 12:00, Călin Georgescu are termen la Curtea de Apel Bucureşti, unde este judecat alături de gruparea mercenarului Horaţiu Potra pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

La ultimul termen al procesului, dezbaterile au fost amânate, după ce fosta deputată PSD Laura Vicol, care îl apără în calitate de avocată pe unul dintre inculpaţi, a cerut lămuriri despre existenţa unui dosar "confidenţial", desprins din dosarul Georgescu - Potra, şi care s-ar afla în prezent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Nu în ultimul rând, finalul zilei îl va prinde la sediul DIICOT, unde sunt programate astăzi, cel mai probabil, ultimele percheziții informatice, acele proceduri prin care anchetatorii de la DIICOT încearcă să descarce și să copieze toate fișierele de pe dispozitivele electronice ridicate în timpul perchezițiilor făcute în vila soților Georgescu de la Mogoșoaia.